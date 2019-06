"Ordenar es lo primero que tenemos que hacer", dijo Bahl

El vicegobernador y candidato la intendencia de Paraná por el frente Creer, Adán Bahl estuvo en el programa Entrevistas de Elonce TV y se refirió al cierre de la campaña de cara a las elecciones generales que tendrán lugar este domingo 9 de junio.



"Estamos muy satisfechos por el contacto que hemos tenido con todas las personas, vemos un acompañamiento pleno y muchas ganas de participar", indicó. "Los vecinos piden servicios básicos efectivos y vamos a involucrarnos en temas que son muy importantes para los paranaenses".



Consultado sobre los hechos de "vandalismo" que se vieron en algunos afiches del frente Creer, Bahl afirmó que "son acciones de desesperación de determinados candidatos que, al tener techo tan alto su oposición, intentan a través de la campaña sucia bajarlos para ver si pueden ingresar. Cuando un candidato está alcanzando los 50 puntos, no hay muchas opciones para que el otro pueda captar votos. Pero esto está ocurriendo en toda la provincia", destacó.



En tal sentido, opinó que "es una forma de hacer política muy, pero muy perversa que intenta dañar la imagen del opositor, inventarle historias, mentiras, denuncias que después en la justicia nunca prosperan; y se hacen dos o tres días antes de una elección. Pero la gente no está distraída y sabe a esta altura del partido quién es quién y estamos convencidos que van a acompañar este proyecto municipal y provincial que va a trabajar para hacer de la ciudad de Paraná un mejor lugar dónde vivir".



Ante un posible resultado favorable en las urnas, Bahl indicó que en caso de acceder a la gestión municipal, "ordenar es lo primero que tenemos que hacer, tener la accesibilidad a la información municipal es clave y hoy es muy difícil tener accesibilidad a la información no solamente de los recursos sino de los gastos, de los compromisos, del pasivo flotante. Por ello durante estos seis meses vamos a preparar muy bien la gestión, llegaremos y produciremos ese ordenamiento financiero, económico y habrá que ver de qué manera se atiende el gran déficit con el cual va a terminar este año la municipalidad".



Y agregó: "El municipio se va a ver totalmente distinto a través del orden, del trabajo coordinado con el gobierno provincial. Paraná tiene que bajarse de este tren de la desidia, del desorden y del caos que se han visto en estos últimos tres años y medio de gobierno municipal. Y también Paraná tiene que bajarse del tren del ajuste del gobierno nacional y subirse al tren del progreso y del desarrollo que representa nuestro frente con Bordet Gobernador. Sabemos que vamos a enfrentar un gran desafío en la Municipalidad, no vamos a mentir y vamos a ir con la verdad".