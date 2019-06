Rogel lamentó "la ausencia de debate y la pobreza de ideas" del oficialismo

El ex diputado nacional, ex convencional y candidato a senador provincial por Cambiemos, Fabián Rogel, lamentó "la ausencia de debate y la pobreza de ideas en la que ha transcurrido esta campaña a gobernador en la provincia de Entre Ríos"."Además del candidato a gobernador, Gustavo Bordet, tampoco el candidato a senador, Juan Carlos Kloss, aceptaron un debate sincero, sobre qué es lo que se piensa hacer en una nueva gestión constitucional en Entre Ríos", afirmó Rogel.En este sentido, Rogel dijo que "sin debates no hay política, es más, sin debates de ideas todo el proceso se constituye en una estética para ver cómo se consigue el apoyo de la voluntad popular", consideró."Quien surja electo senador por el departamento Paraná va a tener una responsabilidad en la representación enorme. Podríamos haber hecho un debate para que los hombres y mujeres del departamento, se enteraran para que queremos ir al senado de la provincia", remarcó Rogel y agregó que "la política no puede convertirse solo en la ocupación de cargos a partir de una gráfica o una estética, por la cual nosotros logremos provocar el mejor engaño, ocultando lo que pensamos en profundidad para esta provincia", afirmó."Llama la atención, en el caso particular del intendente Kloss, que estando en ejercicio del gobierno municipal y siendo parte del actual gobierno provincial, no pueda exhibir elementos, estadísticas y propuestas como una manera de haber enriquecido este debate que ante los ojos de la gente resultó muy pobre", dijo el candidato a senador por Cambiemos en el departamento Paraná."Las diferencias asimétricas que tiene Entre Ríos en la región centro con Santa Fe y Córdoba, que han provocado comparativamente que Entre Ríos se encuentre en una meseta de crecimiento, debieron merecer, por parte del gobierno provincial y del candidato a senador, un debate profundo, sobre qué es lo que se piensa para esta provincia por 20 a 30 años", afirmó Rogel en un comunicado enviado a este medio."Lamentablemente, la invitación que hiciera Atilio Benedetti y que yo hiciera en su momento, no fueron aceptadas", concluyó Rogel.