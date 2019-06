Ex juez cobra casi $ 273 mil de jubilación y demandó al Estado para ganar más

Es el jubilado mejor pago de Tierra del Fuego y quiere ganar más. El ex juez del Superior Tribunal de Justicia Tomás Hutchinson, quien percibe un haber de 273.199 pesos mensuales, demandó a la Caja de Previsión Social de la provincia para elevar esa suma a por lo menos 333.225 pesos.El caso de Hutchinson es uno de los más emblemáticos del régimen jubilatorio provincial. El abogado y catedrático del derecho administrativo se jubiló en el 2000, a los 59 años, y había aportado a la Caja Previsional durante apenas cinco años y dos meses.El juez se acogió a una ley de "jubilación anticipada" que según la dirigencia política de la época fue utilizada para reemplazar a la cúpula judicial de aquella época por magistrados afines al ex gobernador peronista Carlos Manfredotti."En definitiva, Hutchinson aportó durante 62 meses al sistema, y lleva cobrados 222 meses de jubilación, con lo que ya lleva percibidos diez veces sus aportes a la Caja", resumió una fuente de la Caja de Jubilaciones de la provincia.Sin embargo, el ex magistrado no está conforme con su situación previsional porque el sistema fue declarado en "emergencia" a partir de la asunción de la gobernadora justicialista Rosana Bertone, en enero de 2016, debido a que los ingresos ni siquiera alcanzaban para hacer frente a las jubilaciones, que se pagaban en cuotas.Como consecuencia de ello, la Legislatura provincial sancionó una serie de leyes que establecieron aportes adicionales para los trabajadores en actividad (en primer término y hasta fines de 2017) y solo para los funcionarios provinciales a partir de 2018.Las normas vigentes en los últimos dos años (la emergencia caduca a fines de 2019) fijaron un aporte adicional del 12% para los jubilados que hubieran aportado menos de diez años al sistema, y que percibieran haberes que "superen en un 50% el sueldo del gobernador de la provincia".Además, se estableció otro aporte permanente que se calcula como el 15% del monto que perciban por encima de la remuneración del gobernador."En el caso de Hutchinson, luego del descuento de ambos aportes, percibe una jubilación "de bolsillo" de 273.199 pesos, tres veces el salario actual de bolsillo de la gobernadora de la provincia, pero quiere cobrar los 333.225 pesos que le corresponderían sin los descuentos", detalló un vocero del organismo previsional fueguino.El ex magistrado planteó una demanda ante el Superior Tribunal que antes integraba y solicitó el cese de las retenciones (a través de una medida cautelar) pero también el cobro de las diferencias no percibidas "desde enero de 2016 hasta el dictado de una sentencia", indica el escrito judicial al que accedió Télam.Hutchinson planteó en su demanda que las deducciones a su jubilación violan "el principio de intangibilidad de la jubilación de los magistrados" y también cuestionó que la provincia haya salido de la movilidad jubilatoria que referenciaba los haberes como el 82% de los trabajadores en actividad, por un sistema que actualiza las jubilaciones dos veces al año."El haber jubilatorio es de carácter alimentario y su reducción o suspensión importan grave daño", planteó del ex juez fueguino.