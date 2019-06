En el Registro Civil de Paraná hay más de 700 DNI pendientes de entrega

Política Ultiman detalles en el armado de las urnas para las Generales del domingo

De cara a las elecciones Generales que se desarrollarán este domingo en todo el territorio entrerriano, desde elconfirmaron aque,para el día del comicio."El Registro Civil de Paraná, como lo estuvo en las PASO, para que cualquiera que tenga DNI pendiente de entrega, pueda pasar a retirarlo", comunicó a, la titular de la repartición, Victoria Aizicovich."Será el único servicio que brindará el Registro, no otras tramitaciones que se realizan en la habitualidad, de lunes a viernes. Esta es una cuestión excepcional para ofrecerle a la ciudadanía la posibilidad de contar con su DNI al momento del comicio", aclaró la titular del Registro Civil de Paraná.Fue en ese sentido que en el Registro Civil de Paraná hay "700 DNI pendientes de entrega"., ratificó., acotó Aizicovich.Consultada sobre el motivo de tanta cantidad de DNI pendientes de entrega, Aizicovich explicó que, "el personal del Correo, cuando lleva el DNI al domicilio que la persona denunció al hacer el trámite, si no lo encuentra, el DNI se deposita en el Registro para que la persona lo retire"."El Correo entrega un aviso de visita, pero si a los 15 o 20 días esa persona no cuenta con su DNI en mano, debe llamar al Registro o presentarse personalmente para averiguar si efectivamente, el personal del Correo lo depositó en el Registro", comentó al respecto.