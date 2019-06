Haddad: "Hay que discutir un plan estratégico para los próximos 20 años"

El Socialismo es una de las fuerzas que participará en la ciudad y en la provincia en las próximas elecciones generales de este domingo 9 de junio. Su candidato a intendente por Paraná es Marcelo Haddad.Es contador, tiene 51 años. Fue concejal por el Socialismo en dos períodos (entre 2001 y 2003 y entre 2011 y 2015".Hoy tiene su propio estudio contable y dice que, de ganar la jefatura en la intendencia, su primera medida sería "convocar a diferentes sectores sociales para definir un plan estratégico que renueve el Estado y crear una carta orgánica".Además asegura que lo urgente es brindar soluciones reales y sólidas en relación al saneamiento: agua, cloacas, doble contenedor, efluentes cloacales e industriales y arroyos.Hoy, en El Ventilador, conocemos más sobre el candidato Marcelo Haddad y sus propuestas.En ese sentido, dijo que "en esta etapa hubo una compulsa de ideas, que es lo que estábamos esperando. Es lo que necesitan los vecinos de la ciudad, que cada uno de los candidatos pueda decir qué vamos a hacer, quiénes somos, qué planes tenemos para los próximos cuatro años.Tenemos un modelo de gestión que probamos en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Se puede comprobar que se gobierna con honestidad, transparencia, sobre todo cerca de la gente y pensando en la gente".", comentó.Explicó que "Río arriba, al no tener una planta, el lecho está contaminado".Si uno pone la carpeta asfáltica pero después se da cuenta de que abajo pasa el caño de agua, se tapa y después se rompe de nuevo. Se improvisa permanentemente. Hay que limpiar los arroyos, deben ser nuestros cursos de agua, el drenaje pluvial natural de la ciudad. Hoy caen dos gotas y calles enteras están anegadas", agregó.Asimismo, consideró que "Hay que recuperar todo el material que fue surgiendo de las distintas áreas de la municipalidad y ponerlo a andar, hacer funcionar la ciudad con una mirada que exceda tapar un pozo o cambiar una bombita led. Necesitamos una mirada que nos proyecte como ciudad"."El ingreso ciudadano de la niñez en Paraná, en un momento muy difícil del país, fue el antecedente de la Asignación Universal y fue votado por unanimidad. La Defensoría del Pueblo, el Centro de Mediación, el Presupuesto Participativo fueron proyectos que trabajamos mucho porque somos muy habladores y tozudos en seguir las cosas que nos apasionan.Nosotros tenemos un modelo de gestión que nos avala. En Rosario, en Santa Fe, se puede gestionar lo público de manera distinta", remarcó.Además, señaló que "cuesta que el mensaje penetre en Paraná. No es casualidad que un solo apellido de un lado y del otro lado un solo partido hayan gobernado. La provincia de Santa Fe tiene una particularidad: El grito de Alcorta, el Partido Progresista, el primer matrimonio civil en la ciudad de Rosario, las corrientes inmigratorias, su matriz económica".", manifestó.Opinó que "si no me toca ganar seguro van a estar nuestros concejales aportando lo que estamos planteando. El viernes presentamos una propuesta de Ciudad Digital, que implica el uso de la tecnología al servicio de la gestión pública. Abarataría costos, daría trazabilidad a los trámites, habría un diálogo entre el vecino y el estado mucho más fluido del que hay ahora, no perderíamos tiempo en venir al centro a hacer un reclamo, una queja o propuesta. Queremos ser parte de las ciudades inteligentes, hay 19 en el país".A pesar de que todavía hay muchas partidas catastrales que no están tributando por desidia de la AFIM.Si coloco cloaca en tu casa seguro que cambias el baño, que pintas el frente, que hacés la vereda. Hay un factor multiplicador que es brutal en la obra pública, hace falta en Paraná en momentos de crisis", agregó.Expresó además que "Varisco perdió una enorme oportunidad porque hubo una confianza en un cambio de signo político con un gobierno nacional que es de su mismo palo. No hizo más que tapar baches y cambiar bombitas led, no hay ni una obra emblemática" y aseguró que "me sorprende que Bahl venga a ordenar y no explique lo que pasó en el Senado. Solo la palabra ordenar no dice nada".Por otra parte, dijo que "no tenemos terminal, no hay allí garitas de colectivo. Celebro que empiecen a hablar de movilidad urbana porque tenemos una geografía maravillosa.".", consideró.