Macri dijo que "ahora la gente sabe qué se hace con su dinero"

A su vez el Presidente remarcó el acuerdo que impulsa la casa Rosada "en base al diálogo como los diez puntos del acuerdo básico", a fin de dejar atrás "cosas que ya no se discuten en el mundo, como el equilibrio fiscal, cumplir con los acreedores y el combate contra la inflación".



"Me enorgullece decir que tenemos una mejor calidad democrática y más transparencia que en 2015", planteó el mandatario luego de aludir a iniciativas como "la Ley del Arrepentido, la Ley de la Competencia, que son parte de este cambio profundo".



También dijo que las licitaciones de obras de infraestructura y los presupuestos "están todos publicados en internet", mientras que en la gestión anterior "se favorecía la cartelización", y señaló que con estas modificaciones los costos de la obra pública "bajaron un 40 por ciento".



"En esta gestión se terminó con el ocultamiento de la información y nos pusimos límites como nunca antes, porque estamos para servir", agregó.



El jefe de Estado se pronunció así al dar el discurso de cierre del congreso del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, realizado en la sede de la Bolsa de Comercio.



Previamente hubo paneles de disertaciones sobre temas como "Transparencia y Sociedad", a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; "Transparencia y Justicia", encabezado por la diputada Camaño, la titular del GEN, Margarita Stolbizer, y el procurador General bonaerense, Julio Conte Grand; y "Transparencia y Política" con el senador Miguel Ángel Pichetto y el ex presidente de la UCR Ernesto Sanz.



Este año el congreso del Colegio de Abogados se realizó bajo la premisa "Diálogos para la Argentina", con el objetivo de "conformar un ámbito de diálogo y análisis para mejorar el funcionamiento democrático y fortalecer el Estado de Derecho".



La apertura de la jornada estuvo a cargo del ex presidente del Colegio de Abogados porteños Guillermo Lipera y en el cierre acompañó a Macri el actual titular de la entidad, Máximo Fonrouge.



NA