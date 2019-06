"Muchos han entendido que somos la alternativa real", dijo Armando Sánchez

Armando Sánchez del partido "Políticas para la República" competirá este domingo 9 de junio por la Intendencia de Paraná. Tras un muy buen desempeño en las PASO, el candidato afirma que la gente entendió que son "la alternativa" a los candidatos de Cambiemos y del justicialismo."Con mucho esfuerzo tratamos de llegar a la mayor cantidad de paranaenses. Desde el 5 de enero hasta las PASO recorrimos 30.000 viviendas y desde el 14 de abril hasta acá recorrimos unas 18.000 más. La ciudad es grande, ha crecido mucho y hemos llegado a este número", dijo.En diálogo con, Sánchez afirmó que "el contacto con la gente para nosotros es fundamental, muchos nos dicen que están cansados de (Adán) Bahl y de (Sergio) Varisco y han entendido que somos la alternativa real. Somos gente nueva y tenemos propuestas, un programa de gobierno y nos tomamos muy en serio esto de ser candidatos porque queremos cambiar y hacerle mucho bien a la ciudad de Paraná"."Queremos llegar; nuestros números nos dicen que metemos dos concejales, pero trabajamos duro para meter un Intendente y no vamos a descansar hasta que eso se logre", remarcó.En tal sentido, mencionó que en las PASO "quedamos muy bien posicionados como tercera fuerza y Bahl y Varisco no alcanzaron el 30 por ciento. Mucha gente nos conoció después de las internas y nos dicen que ahora nos van a votar"."En el año 2015, Cambiemos salió electo como respuesta a la desidia del peronismo y ahora dicen que el peronismo será la respuesta y la solución a la desidia del Cambiemos, es como una calesita, un círculo vicioso del que no se sale y por eso le decimos a la gente que se baje de esa calesita, que rompamos ese engranaje y que nos vote. Somos la boleta corta y a la gente le será fácil encontrarla, es la Lista 60", indicó Sánchez para agregar que "la gente se da cuenta que somos un partido independiente con propuestas en serio y nos van a acompañar".Al hablar de su programa de gobierno, Sánchez invita a la ciudadanía a visitar la página web: www.paranafutura.com y conocer la propuesta que tiene cuatro ejes: urbanismo, ambiente, desarrollo social y desarrollo cultural.