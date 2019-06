Repudian el "vandalismo" en afiches del Frente CREER en la vía pública

Este martes y en todas las locaciones de la ciudad de Paraná, la cartelería del Frente Creer Entre Ríos, que lleva como candidatos a Gustavo Bordet como gobernador y Adán Bahl como intendente de Paraná, apareció "arruinada con hechos vandálicos", informaron desde el espacio."Queremos repudiar la actitud cobarde de quienes se ocultan detrás del anonimato y esta madrugada volvieron a vandalizar los carteles de nuestro candidato a intendente. No es casual que en todos los afiches de Beto Bahl aparezca su cara tapada con la inscripción cortalo ", sostuvo candidato a concejal del Frente Creer Entre Ríos, Sergio Elizar.Y agregó: "Los paranaenses no podemos naturalizar estas actitudes mafiosas que buscan silenciarnos. Pero no lo van a conseguir: vamos a seguir dando a conocer nuestras ideas y denunciando todos los hechos que atenten contra la libertad de expresión y el juego limpio en democracia"."Entiendo que estén nerviosos porque saben que les queda poco para irse de la municipalidad, pero esa no es razón para justificar estas prácticas extorsivas que nos recuerdan a los años más oscuros de nuestro país", finalizó el dirigente sindical.Santiago Halle referente del Frente CREER en Paraná expresó su repudio a esta acción de intolerancia de los adversario: "Queremos denunciar públicamente que la campaña sucia se ha instalado en Paraná y nuestro espacio político, como ya lo sufrimos en las PASO, vuelve a ser blanco de quienes prefieren taparnos la cara en lugar de dar la cara", dijo."Nosotros siempre vamos a defender que todos puedan expresarse libremente y condenaremos la violencia política en cualquiera de sus formas" enfatizó Halle y agregó: "Cuando hablamos de limpiar la ciudad, también nos referimos a que todos los paranaenses tienen derecho a tener una campaña limpia en la que se propongan ideas y no se intente anular al adversario tapándole la cara con una tijera.".Por último puntualizó: "Seguiremos defendiendo nuestras ideas para vivir en una ciudad mejor y no caeremos en provocaciones y golpes bajos de aquellos que buscan invisibilizarnos y llevarnos al barro, que es en el único lugar donde saben pelear".