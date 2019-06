Elecciones generales en Entre Ríos: El viernes comienza la veda

La veda incluye la prohibición de realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales. El Código Electoral Nacional establece cuáles son los actos prohibidos para asegurar el normal desarrollo de los comicios.



Durante el acto electoral y hasta tres horas después de su finalización se prohíben:



- Los espectáculos populares al aire libre.



- Los espectáculos populares en recintos cerrados.



- Las fiestas teatrales y deportivas.



- Toda clase de reunión pública que no se refiera al acto electoral.



- Publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección.



A ochenta metros de la mesa receptora de votos está prohibido:



- La realización de reuniones de electores en los domicilios.



- La utilización de las viviendas como depósito de armas.



- La apertura de organismos partidarios.



- La distribución de boletas de sufragios a los electores.



Cuarenta y ocho horas antes y hasta el cierre del acto electoral se prohíbe:



- Realizar actos públicos de proselitismo



- La emisión y publicación de avisos publicitarios en medios televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover la captación del voto del elector.



- La publicación en medios de comunicación ?sean estos audiovisuales, de radiodifusión, gráficos, Internet u otros- de resultados de encuestas, sondeos de opinión, pronósticos electorales, así como la referencia a sus datos.



Doce horas antes y tres horas después de finalizado el acto electoral se prohíbe:



? La portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos.



? Tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas.



Para garantizar que la jornada se desarrolle con normalidad y sin inconvenientes, al igual que en otras elecciones, se suspenderá el expendio de bebidas alcohólicas a partir de las 00 del domingo, que es la hora en que también se corta cualquier tipo de actividad pública y masiva.



Puede haber un cumpleaños pero no abrir un boliche bailable a partir de las 00. Asimismo, en bares o restaurantes tampoco se pueden vender bebidas alcohólicas.



Para que la jornada termine tranquila, también serán suspendidas todas las actividades públicas hasta tres horas después de los comicios.



Las redes sociales sin veda



Ya van varias elecciones en las que las fuerzas políticas se aprovechan del vacío legal existente para promocionar sus postulaciones en las redes sociales y pese a la veda, la campaña continúa en estos espacios.



Por ello, no será llamativo que después de las 8 de este viernes, en las redes sociales, continuemos viendo propaganda política, spots, fotos, afiches, etc.



Recordemos que el Código Nacional Electoral sólo prohíbe "los actos públicos de proselitismo" y "publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales", aunque sin ninguna referencia explícita a las redes sociales.



Hay veda electoral, sí, pero las redes sociales están exentas de la prohibición que tienen los candidatos de hacer campaña 48 horas antes de los comicios.