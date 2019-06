Varisco visitó el Suoyem y anunció plan de viviendas para municipales

El intendente de Paraná y candidato a la reelección, Sergio Varisco, recorrió las nuevas obras de la sede del SUOYEM, en calle Maipú 567. Destacó la masiva presencia, indicó que seguirá desde su gestión defendiendo al empleado municipal, al tiempo que anunció que impulsará un plan de viviendas en zona de Lebensohn y Don Uva.



El Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) inauguró las nuevas obras de construcción encaradas en su sede de calle Maipú 567. Las actuales autoridades del gremio reconocieron que desde la normalización que impulsó el intendente, Sergio Varisco, han estado funcionando de manera limitada, con un salón y oficina, pero que encararon mejoras que eran necesarias para beneficios de sus asociados. A su vez el intendente anunció la construcción de viviendas para empleados municipales, al hacerse presente en la sede, invitado por las autoridades sindicales.



Fue este lunes, con la presencia del jefe comunal, cuando fueron inauguradas las nuevas obras edilicias, que además fueron bendecidas por el padre Máximo Engenreder, de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.



Varisco destacó la concurrencia ante un número importante de afiliados municipales y familiares que cortaron la calle para el acto inaugural de las nuevas obras: "Es importante que nos encuentre acá juntos, algunos vendrán desde el peronismo, otros del yrigoyenismo, pero lo trascendente es que nos une el río común del destino nacional", dijo.



Y agregó: "Prefiero reflexionar con ustedes y decirles que fui empleado municipal de cómputos en el 83 y fui secretario de actas en el Suoyem cuando este gremio no tenía ni local propio, pero quiero que sepan que para mi es un orgullo haberme iniciado como ustedes".



Enseguida Varisco anunció que en breve "vamos a construir un plan de viviendas para los municipales en terrenos de Lebensohn y Don Uva, porque queremos seguir mejorando la calidad de vida de todos ustedes. En estos tres años y medio de gestión hemos terminado con la precarización laboral, pasando los contratados por obras o servicios a planta permanente. Hubo alguna gestión anterior que firmó un compromiso para no aumentar los salarios. En nuestro caso, dotamos de estabilidad laboral y nuestro salario estuvo todos estos años por encima de la inflación, por las paritarias que hemos concertado".



Reconoció además que "cuando uno recorre las calles y siente el pedido de trabajo, sé que hay desocupación", pero sostuvo: "Nosotros a los empleados municipales no se los persigue a nadie; y está bien que el vecino se acerca y nos pide, pero también saben cuando nos piden alguna mejora, que hemos hecho mucho. También hemos mejorado las condiciones de trabajo, la vestimenta, la posibilidad de desarrollarse en un trabajo agradable y donde impera la no discriminación".



Sostuvo que a seis días de la elección, "yo no pido que defendamos el municipio, pero tenemos la ventaja de la presencia siempre, cuando desde cualquier rincón de la ciudad se requiere de ayuda, siempre todo lo que se hace en Paraná es por el trabajo del municipio. El Acceso Norte y el Acceso Sur fueron financiadas por la Nación a través de nuestra gestión. También el municipio está en dar respuesta ante la inmediatez, en brindar justicia social, entendiendo la política como una manera de tender la mano a aquel que necesite, que se le arregle la vivienda, o le brinde el servicio fúnebre al indigente, todo es a cargo del municipio", enfatizó.



Asimismo se refirió al contrincante, Adán Bahl "que no quiere debatir y está mal, porque en democracia se basa en el contrato social y requiere que el candidato se exprese en cuáles son sus ideas".



A continuación expresó: "Este municipio está bien administrado y es mentira que hay 2.000 empleados demás en el municipio. El 55% del presupuesto municipal se va en sueldos de empleados y no el 80% como se ha dicho".



Recordó que entre los municipios de más de 150.000 habitantes del país, "todo lo que se hace en Paraná es por empleados municipales, siendo la única ciudad que no ha privatizado ningún área como obras sanitarias, alumbrado u obras viales. Valoro el trabajo del empleado municipal, que sabe muy bien lo que hace cuando se sumerge a varios metros de tierra por la cloaca, con mucho calor o con temperaturas bajo cero; el riesgo que corre cuando se sube a una grúa para cambiar una lámpara o el empleado del cementerio cuando tiene que cavar para sacar un féretro de 30 años".



Instó a los municipales a que lo acompañen el domingo, "porque a esta ciudad juntos la vamos a seguir haciéndola crecer, si bien falta mucho por hacer, nunca se ha hecho tanto como ahora. Ahora festejen por esta inauguración".



Previo a las palabras de Varisco, lo hicieron Jorge Brocado, secretario general del Suoyem y Alicia Portillo, quien fuera concejal en el período del intendente José Carlos Halle y que hoy con su grupo "Unidos en la militancia", apoya la reelección de Varisco al frente del Palacio Municipal. Varisco, junto a Brocado, descubrieron la placa dejando inaugurada la obra edilicia. Mejoras edilicias Las mejores del edificio contempla una farmacia social, con el laboratorio como establecen las reglamentaciones; baños para discapacitados; un área de recepción, espera de derivación hacia las oficinas de los distintas secretarías y un salón de reuniones.

Además se creó un nuevo salón para que funcione la propia mutual, que será en beneficio del salario de los trabajadores, presentando más y mejores servicios.

En detalle, en el primer piso quedaron habilitadas, cinco oficinas para el funcionamiento de todas las secretarías de la comisión directiva con todas las comodidades y la conexión en red para la atención de todos los afiliados, además de cocina y baños.



En el segundo piso, se habitaron un salón de usos múltiples con capacidad para cien personas sentadas, donde se desarrollarán reuniones de delegados y todo tipo de eventos como cursos y charlas a disposiciones de los afiliados y de la comunidad si así lo requiera.



Todas estas mejoras fueron realizadas para un mejor funcionamiento que el gremio no quiso posponer, pese a que muy pronto será inaugurada la casa ubicada en Presidente Perón y que también fue adquirida por la actual gestión.