Reconocimiento del Gobierno provincial a bomberos voluntarios entrerrianos

El Gobierno de Entre Ríos realizó este lunes en el salón del Consejo General de Educación (CGE) un "reconocimiento a la trayectoria, la vocación y el compromiso de Bomberos Voluntarios en la noble tarea de protección de la ciudadanía."Esta es una jornada muy emotiva. Por directivas del gobernador y de la ministra de Gobierno, se decidió homenajear, reconocer, valorar a los bomberos que realizan día a día, esta enorme y noble vocación. Queremos destacar el enorme compromiso comunitario que tienen. Ellos están siempre, son parte de la comunidad", aseveró a, Germán Grané, secretario de Relaciones Institucionales del ministerio de Gobierno de Entre Ríos.En la ocasión, se homenajeó a bomberos de Gualeguaychú, Concordia, San Salvador, Federal, Paraná, entre otros, indicaron.es de Islas de Ibicuy, quien estuvo en el cuartel, 25 años. Se inició en la profesión luego de "un incendio cerca de casa, había una viejita allí, y para sacarla decidí romper la puerta; después me llevaron preso". Esto lo decidió a ser bombero voluntario., lleva como bombero voluntario 38 años. "Soy de los pioneros, de los fundadores, del cuartel en mi ciudad. "Fue por vocación que entre al servicio, me ha dado la institución muchas satisfacciones, haber salvado tantas vidas, he actuado en muchos siniestros".Por su parte,, de Villa Elisa contó aque "desde 35 años" integra el cuartel. "Es haber dejado una parte grande de mi vida. Quedé sordo cuando me caí en servicio", manifestó.es de Villa Elisa. "Desde la época de la fundación del cuartel en mi ciudad, en 1980, que estoy presente. Llevo 39 años de servicio en el cuerpo activo. No he pasado a reserva. Se ha logrado a lo largo de los años, una institución fortalecida, para beneficio de la comunidad", dijo.