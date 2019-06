Beneficiarios de viviendas sociales se manifestaron frente a Casa de Gobierno

Beneficiarios de las viviendas sociales de IAPV reclamaron frente a Casa de Gobierno por el aumento de las cuotas y la falta de soluciones a los problemas de infraestructura que registran las construcciones.



"Esta vez venimos a reclamar porque la situación de los vecinos es muy complicada y no están pudiendo pagar las cuotas; ya nos intimaron con cartas documento y a los garantes con dos cuotas", advirtió Valeria a Elonce TV.



Al denunciar que "no hay respeto hacia nosotros que somos beneficiarios de una casa social", la beneficiaria indicó: "Como empleada estatal no quiero más aumentos porque se me va a la cuota de IAPV".



"Fue terrible la resolución de Casaretto para matarnos, porque esto ya no es una vivienda social es un negocio inmobiliario por el que pagamos el canon de uso", advirtió.



Fue en ese sentido que explicó: "Es una cuota desorbitante y vamos a atravesar otro aumento, a más de 6.000 pesos, más lo que pagamos por el terreno, que son otros 4.500 pesos".



"Queremos pagar lo que corresponde a una casa social, porque no podemos pagar hasta 12.000 pesos", indicó.



En la ocasión, los beneficiarios de las viviendas de IAPV pidieron una audiencia con el gobernador Gustavo Bordet, y adelantaron que presentarán "una demanda civil a efectos de solucionar, de alguna forma, esta situación".



Los vecinos denunciaron que las viviendas, habitadas desde hace dos años en San Benito, ocho meses las de Colonia Avellaneda, y seis meses en Paraná, registran "problemas edilicios y de vertientes".



"Las casas están partidas y la constructora envía a los empleados con fastix; son pegadas y amuradas", apuntó. (Elonce)