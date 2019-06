Proponen que Paraná adhiera al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal

El edil Juan Enrique Ríos ("FpV") presentó, en la última sesión del Concejo Deliberante de Paraná, un proyecto de ordenanza promoviendo la adhesión del municipio local al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, instrumentado a través de la ley nacional 27.428/18, al cual oportunamente adhiriera la provincia de Entre Ríos.



En la exposición de motivos, el legislador señala: "El objetivo del proyecto es dotar al Estado municipal de una herramienta normativa fundamental, que permita dar una salto cualitativo en la gestión y administración del mismo, que nos permita superar lo meramente coyuntural y avanzar en políticas de consensos, sustentables y sostenidas".



"Los ejes fundantes de la ley nacional son la responsabilidad fiscal y la transparencia como políticas de Estado, garantizando la calidad y sustentabilidad del gasto y la inversión pública, la utilización responsable de endeudamiento, el compromiso de modernizar los sistemas informáticos y el fortalecimiento de la planificación presupuestaria plurianual, entre otros", apuntó



Ríos afirma que este ordenamiento normativo propicia buenas prácticas de gestión y sanciona la gestión irresponsable de los bienes, en especial en momentos de transición democrática.



Pone como ejemplo que el artículo 15 bis de la ley, prescribe que "durante los dos últimos trimestres del año de fin de mandato, no se podrán realizar incrementos del gasto corriente permanente, fijando un claro límite a las acciones de los gobiernos que pretendan comprometer las finanzas del Estado con objetivos políticos".



Es por ello que el legislador considera que "se torna imperioso para la ciudad de Paraná adherir a este régimen de avanzada, que servirá no solo para el presente sino también para el futuro, a efectos de lograr previsibilidad y transparencia en la gestión de los bienes públicos".



En la última sesión que celebró el Concejo Deliberante de Paraná, el pasado viernes 31 de mayo, Ríos mocionó para que el proyecto sea tratado sobre tablas, pero al no conseguir los votos necesarios (2/3), el proyecto fue derivado a la Comisión de Legislación e Interpretación.