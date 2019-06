Dujovne: "Vamos a ver una suba importante del salario del sector privado"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó que en el mercado ven que Cambiemos es "el futuro. El mercado lo ve así. Cómo impacta el orden las fórmulas, si Cristina Fernández o cuál de los Fernández va a adelante no cambia el hecho de que somos el futuro y la oposición representa las políticas del pasado", consideró el ministro de Hacienda.



En una entrevista con el renovado diario El Cronista, Dujovne explicó que "cada sector está cerrando paritarias que guardan relación con su capacidad de afrontar los incrementos" y agregó que "en mayo vamos a ver una suba importante del salario del sector privado, que se va a repetir también en junio".



"Es muy probable que veamos un descenso (de la inflación) con respecto a abril. Es una buena noticia porque sigue estando alta y celebramos que la tendencia es a la baja", añadió el funcionario.



Ante la posibilidad de renegociar la deuda externa, Dujovne respondió: "No, de ninguna manera, no hay que hacerlo, al margen de los spreads que estamos pagando este año que en mi opinión, en buena medida se vinculan al riesgo político".