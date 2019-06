"El marketing de Cambiemos no puede tapar la realidad de millones de argentinos"

Al hacer uso de la palabra, Toniolo recordó que "fue gracias a la decisión política de Jorge Busti, en su tercer mandato como gobernador, que los fondos de Salto Grande se utilizaron para hacer obras en nuestra localidad como el apuntalamiento de la costanera, la pavimentación del camino con Villa del Rosario y la construcción de viviendas y cloacas".



"Por eso es un verdadero orgullo para todo este grupo que Busti nos esté acompañando y que esté comprometido con este proyecto político, del mismo modo que el gobernador Bordet quiere que recuperemos Santa Ana para el justicialismo, para que tengamos el futuro que nos merecemos en turismo, educación, salud. Estas muestras de apoyo nos alientan a trabajar todos los días para poder concretar estos sueños", finalizó.



Por su parte, el ex mandatario provincial aseveró: "Me causa profunda satisfacción encontrar este excelente grupo humano que encabeza la propuesta del peronismo en Santa Ana, lleno de jóvenes dirigentes que ponen todo su empeño y militancia para tener una Santa Ana mucho mejor. Es muy saludable que el justicialismo entrerriano pueda ofrecer a nuestros comprovincianos nuevos cuadros políticos a lo largo y ancho de la provincia".



"Lo conozco a Gustavo Bordet desde que era muy joven y les puedo asegurar que siempre llevará en altos las banderas de nuestro movimiento; sin lugar a dudas es el hombre indicado para continuar gobernando la provincia con transparencia, responsabilidad y ampliando derechos sociales".



"Son momentos difíciles para los argentinos, y es necesario que seamos solidarios, tengamos la sensibilidad social a flor de piel y todos hagamos un gran esfuerzo. El marketing de Cambiemos no puede tapar la dura realidad cotidiana de millones de compatriotas que nos duele", enfatizó Busti.



Por último, arengó a los presentes "a hacer el último esfuerzo repartiendo la boleta casa por casa, mirando a la cara a cada vecino y llevando la propuesta con respeto y convicción".



Estuvieron presentes también: la candidata a intendente de Los Conquistadores, Adriana Meza Torres; y los dirigentes departamentales del FEF, Osvaldo Rigoni y Manuel Mesones.