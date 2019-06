En el massismo cuestionan a Urtubey por sus reiteradas fotos con Macri

El diputado nacional del Frente Renovador Ignacio de Mendiguren blanqueó que "cayó mal" en el massismo la foto del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, con el presidente Mauricio Macri, y también apuntó contra el ex ministro de Economía Roberto Lavagna por su "ego" y el mandatario cordobés, Juan Schiaretti, por haberse ido de vacaciones cuando "había que fortalecer" Alternativa Federal.El legislador prendió el ventilador y arremetió contra todos los dirigentes de Alternativa Federal con los que hasta hace poco el Frente Renovador estaba tratativas avanzadas para forjar una alianza electoral. .El primer blanco de su crítica fue Urtubey, de quien dijo que tiene "más fotos con Macri" que con el massismo."En nuestro espacio cayó mal la foto de Urtubey con Macri. Urtubey tiene más fotos con Macri que con nosotros", remarcó.En declaraciones a radio Futurock, De Mendiguren reconoció que Alternativa Federal "no estuvo a la altura de las expectativas que generó", aunque aclaró que el Frente Renovador todavía no sacó los pies de espacio.Sobre Roberto Lavagna, pegó un portazo de Alternativa Federal porque no encontró eco a su reclamo de ser el candidato único del frente, sin competir en las PASO, el diputado señaló que no lo entiende y que "su indefinición debilitó" al espacio que se estaba formando."Tengo un gran aprecio por Lavagna, fui ministro junto con él en la crisis del 2002. Yo era ministro de Producción y él de Economía. No entiendo por qué dice Roberto que tenemos un proyecto distinto, si el nuestro lo hicimos juntos", señaló en diálogo con radio Milenium.En tanto, De Mendiguren rechazó la crítica de Lavagna respecto a que Alternativa Federal era un armado que agrupaba exclusivamente al peronismo no kirchnerista, excluyendo otras identidades."Roberto pide un espacio ampliado, que esté el socialismo, el GEN y es lo que ya habíamos hecho dentro del Frente Renovador", corrigió."Roberto es difícil, tiene sus virtudes, pero tiene un ego un poco fuerte. Cuando éramos ministros me compré un libro de De Gaulle para entenderlo, por su personalidad", reveló.Y sostuvo que la pretensión del economista de ser candidato único no tenía asidero real ya que en las encuestas que encargaron lo daban "por debajo de Sergio" Massa."Cuando a Lavagna le plantean la PASO, él dice: ´yo quiero por consenso´. Nosotros dijimos que si viene y aporta 20 puntos al espacio, lo charlaremos. Nos encontramos con mediciones por debajo de Sergio, entonces era muy difícil comprender por qué Sergio se tenía que bajar", enfatizó.En tanto, De Mendiguren blanqueó que otra de las razones que colaboraron para que Alternativa Federal se desinflara fueron las posturas encontradas en relación a cómo articular la política de alianzas con el resto de la oposición."Dentro de Alternativa Federal, Sergio fue el que planteó que había que tener una opción amplia. No estaban de acuerdo Schiaretti, Pichetto y Urtubey. Sergio dice: vamos a una PASO ampliada y discutamos ahí adentro y que la gente elija", reveló.En ese sentido, ratificó que la prioridad es construir una "nueva mayoría" de la oposición, con el peronismo kirchnerista incluido.Por último, De Mendiguren explicó las razones que llevaron a tensar el vínculo del massismo con Schiaretti."Me enojaron las vacaciones de Schiaretti. Había que fortalecer este espacio. Sinceramente no lo entiendo. Nosotros dijimos: `Esperemos a las elecciones de Córdoba, después, saltamos con todo. Al otro día de las elecciones nos dice: `No vengan, los de afuera son de palo`. ¡A la miércoles!. `Mucho no quiere apostar a esto`, dije yo", recordó.A su vez, ventiló que también hubo un disgusto generalizado en el Frente Renovador por la foto del abrazo sonriente de Schiaretti con Macri en la Casa Rosada: "Se abrazó más con él que con nosotros. Me desorientó".