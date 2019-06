Uñac logra una holgada victoria y es reelecto en San Juan

Luego de una jornada electoral que se llevó adelante con normalidad, no hubo sorpresas en el escrutinio y el actual gobernador, que llevó como compañero de fórmula del "Frente Todos" a Roberto Gattoni, logró revalidar su cargo con una diferencia de 20 puntos sobre Cambiemos, muy similar a la obtenida en las PASO.



Con el 34,67% de los votos escrutados, Uñac cosechaba un 54,93%, mientras que Cambiemos, que participó de las elecciones con el sello "Con Vos" y estuvo representado por el binomio Marcelo Orrego-Susana Laciar, sacó el 34,78% y quedó relegado en un lejano segundo puesto.

Marginados por la extrema polarización del voto entre el PJ y Cambiemos, se anotaron Martín Turcuman (Frente San Juan Primero), con el 3,45%; Nancy Avelín (Cruzada Renovadora), con el 2,43%; y Gustavo Fernández (Dignidad Ciudadana), con el 1,90%.



La derrota de Orrego profundiza la racha negativa de Cambiemos, que en la carrera hacia octubre no logra levantar cabeza y se suma a los nueve tropiezos consecutivos en las provincias que ya habían ido a las urnas este año.



En cambio, el triunfo de Uñac es interpretado como un espaldarazo a las aspiraciones del peronismo, y en particular de la dupla Alberto Fernández-Cristina Fernández, ya que el mandatario sanjuanino pregona la bandera de la unidad del PJ en torno a esa fórmula nacional.



En conferencia de prensa una vez confirmado su triunfo, Uñac se puso a disposición del PJ para trabajar por la "unidad".



"El viernes tuve un diálogo con Alberto Fernández, que me parece que tiene un proyecto importante a nivel nacional, y seguiremos conversando en lo sucesivo", señaló.



El mandatario provincial se expresó así al ser consultado sobre su acercamiento a la fórmula que encabeza el ex jefe de Gabinete, luego de haber estado cerca del ex ministro de Economía Roberto Lavagna.



"Yo no puedo evitar que (la victoria sanjuanina) tenga impacto nacional, es una realidad, negarlo sería desconocer la política.



Soy presidente del PJ en San Juan y hemos logrado una unidad que ha permitido dialogar, escuchar y acordar, que son cualidades que en el orden nacional y las provincias también se habían perdido", señaló Uñac.



Al respecto, agregó que si "ese modelo puede servir" a nivel nacional, queda "a disposición del partido".



"Yo estoy dispuesto a ofrecerlo a nivel nacional, para que sirva para ya no solo discutir nombres y sí modelos", destacó el mandatario reelecto. .

NA.