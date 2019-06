Domingo electoral: Se vota en San Juan, Misiones y Corrientes

Las provincias de San Juan, Misiones y Corrientes abren el calendario de elecciones distritales de junio, un mes donde se esperan definiciones en la mayoría de los distritos que decidieron definir sus cargos locales lejos del calendario propuesto para elegir a las autoridades nacionales.



El gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, buscará este domingo acceder a la reelección, luego de que se impusiera por amplio margen en las primarias realizadas en marzo pasado.



En esos comicios, la fórmula Uñac-Roberto Gattoni, obtuvo el 55,7% de los votos, más de 23 puntos por encima de Marcelo Orrego-Susana Laciar, del Frente Con Vos, la denominación que usa en esta oportunidad Cambiemos.



El centro de todas las miradas esta puesta en la posición política a nivel nacional que pueda adoptar Uñac, quien viene de considerar como una "actitud de grandeza" de la ex presidenta Cristina Kirchner, de no ubicarse como candidata a presidenta.



"Acá trabajamos para la construcción de un proyecto nacional que incluya a todos los argentinos y la ex presidenta ha dado muestras de ello", señaló el mandatario justicialista durante un acto que encabezó en el último tramo de la campaña.



Otro punto central de los comicios del domingo en San Juan estará en las elecciones municipales, puntualmente en la capital provincial. Rubén García, candidato a intendente por el frente Todos culminó su campaña junto Uñac y con un fuerte tono político de oposición al Gobierno nacional. Corrientes Corrientes podría llevarle a la Casa Rosada la primera buena noticia electoral del año, con un triunfo del radicalismo, donde el gobernador radical Gustavo Valdés lidera la alianza ECO, en los comicios legislativos que se realizarán el domingo.



Corrientes tiene un calendario electoral desfasado del que se registra en el resto del país, producto de las intervenciones federales, y eligió gobernador a Valdés en 2017. El oficialismo es favorito en un comicio donde se eligen 15 diputados y 5 senadores provinciales, además de concejales.



Este jueves, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dio un fuerte respaldo a esa coalición, participando de un acto político que lideró Valdés.



El oficialismo tendrá como candidatos al ex ministro de Hacienda provincial, el radical Enrique Vaz Torres, para el Senado, y al liberal Pedro "Perucho" Cassani, para Diputados.



El peronismo concurre disperso en cinco listas a los comicios: el sector mayoritario es el Frente para la Victoria que integran el ex intendente Fabián Ríos, quien se postula como candidato a concejal de la capital, y Martín Barrionuevo, alineado con el senador Carlos "Camau" Espínola, como candidato a senador provincial.



Además se presenta "Unidad Correntina", un espacio encabezado por los intendentes Santo Tomé, Santa Lucía, Paso de los Libres y San Roque e integrado por sectores del kirchnerismo. Otra lista peronista es la de Juntos Podemos, encabezado por el parlamentario del Mercosur Alejandro Karlen. Asimismo, se presentan los massistas Eugenio "Nito" Artaza y Germán Braillard Poccard, en nóminas separadas. Misiones Cuatro frentes competirán por la gobernación de Misiones en las elecciones del domingo, con la atención puesta en la pelea entre el oficialista Frente Renovador, que postula al vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, y el que responde a Cambiemos en el orden nacional, que lleva como candidato al senador y presidente del PRO, Humberto Schiavoni.



La tercera fuerza que competirá es el Frente Popular Agrario y Social (PAyS) que propone para a gobernación al diputado provincial Isaac Lenguaza (58), en tanto que el cuarto frente es el Partido Obrero, postula a la docente Olga Aguirre.



Un total de 907.008 electores están habilitados para elegir al sucesor del gobernador Hugo Passalacqua, del Frente Renovador, y también a 20 diputados provinciales, intendentes y concejales de los 76 municipios, mientras en algunas localidades se elegirá el defensor del Pueblo.



Una nota distintiva es que del total de votantes, 280.000 tienen entre 18 y 30 años, hay 29.000 adolescentes de entre 16 y 17 años y en toda la provincia de la tierra colorada estarán habilitadas 2736 mesas distribuidas en 362 escuelas.



Otra novedad es que en la localidad de Candelaria, ubicada a 20 kilómetros al sur de Posadas, se pondrá en práctica por primera vez en la provincia el sistema Voto Codificado Misiones (VOCOMI), un sistema de votación electrónico que permiten al elector imprimir su boleta codificada con un código QR.



Respecto de los candidatos a la gobernación, el oficialista Frente Renovador, que gobierna Misiones desde el 2003, -por el acuerdo entre Maurice Closs (UCR) y Carlos Rovira (PJ) propone al vicegobernador Herrera Ahuad (46 años), un médico pediatra y ex ministro de Salud. Lo acompaña en la fórmula otro médico, Carlos Arce (59), presidente del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS), quien además se desempeñó como jefe de residentes en el hospital Juan Fernández de Buenos Aires y docente de la cátedra de ginecología de la UBA.



El segundo de los frentes, Juntos por el Cambio, que responde a la coalición Cambiemos, postula al senador y presidente del PRO nacional, Humberto Schiavoni (60), quien fue ministro Coordinador de Gabinete durante la breve presidencia de Ramón Puerta, en diciembre de 2001. El presidente Mauricio Macri lo designó director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), cargo que ocupó hasta 2017 cuando resultó electo senador.



Schiavoni lleva como candidato a vicegobernador al radical Luis Pastori (67), un contador y profesor universitario con una amplia trayectoria política de casi 40 años; fue diputado provincial y ahora cumple su segundo mandato como diputado nacional.



La tercera fuerza, el Frente Popular Agrario y Social (PAyS) lleva a al diputado provincial Isaac Lenguaza (58), ex presidente del Colegio de Abogados de Misiones junto a Héctor "Cacho" Bárbaro, docente y dirigente rural del sector tabacalero, quien fue diputado provincial por el Frente Renovador y en 2007 creó su propio espacio, el Partido Agrario y Social (PAyS). Su partido cuenta con el apoyo en los municipios agrarios de la provincia.



El cuarto frente electoral, el Partido Obrero, competirá con Olga Aguirre (36), docente y abogada con militancia feminista, que estará secundada por Eduardo Cantero, otro docente y militante sindicalista. (El Cronista)