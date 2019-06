Máximo Kirchner: "El FMI le está bancando la campaña a Mauricio Macri"

El diputado nacional Máximo Kirchner encabezó este sábado un acto en la Facultad de Medicina de la Ciudad de Buenos Aires y, además de reiterar sus constantes críticas al Gobierno nacional, esta vez también le apuntó al Fondo Monetario Internacional.



"Que nadie se piense que este gobierno está derrotado. Tiene muchísimo poder. Tiene un fondo monetario que les banca la campaña", afirmó. Y añadió: "El FMI no está ayudando a la Argentina está ayudando a mantener a (Mauricio) Macri en el poder. Es una cuestión muy diferente".



Para el hijo de la ex presidenta y actual precandidata a vice Cristina Fernández de Kirchner, en las elecciones presidenciales de este año "el pueblo argentino tiene la gran oportunidad de despedir a este gobierno de empresarios como Macri, Dietrich y Aranguren por haber hecho mal su trabajo en la Casa Rosada".



"Toda esta gente que vino del sector privado al público, cuando estuvieron al frente de sus empresas se cansaron de despedir gente. Ejemplo el Correo con Macri. Entonces, todos los que fueron despedidos o despedidas por estos mega empresarios tienen una oportunidad", remarcó.



Para ejemplificar "la ineficiencia empresarial de la derecha argentina al mando del Estado", Máximo se refirió a la caída de las reservas internacionales en las últimas semanas.



"El 8 de abril eran de 66 mil millones de dólares. El 9 de abril entraron 11 mil millones del FMI y había 77 mil millones. Hoy el 1 de junio las reservas son de 64 mil millones. Quiere decir que en 50 días, más o menos, la Argentina bajó 13 mil millones de dólares sus reservas en unas semanas. Si, nada más y nada menos que dos presupuestos anuales de la Ciudad de Buenos Aires", lanzó.



El legislador, que suena para encabezar la lista de diputados de Unidad Ciudadana en la Provincia de Buenos Aires, también remarcó que se están "dilapidando miles de millones de dólares con presidentes del Banco Central que no gozan del acuerdo del Senado". "Cualquier país que se precie de sí mismo necesita tener independencia y autonomía a la ahora de decidir sus políticas económicas", dijo.



Sobre las alianzas electorales, afirmó que su espacio político -al que calificó como "muy amplio"- está "trabajando para poder amalgamar a diferentes sectores, no sin contradicciones ni sin debates pendientes, pero estamos construyendo una mayoría que realmente pueda interpretar el deseo de transformar la argentina y poder llevarla a un lugar diferente de a dónde está yendo".