"Por una nueva forma de gobernar Paraná": Bordet y Bahl recorrieron la peatonal

Los candidatos del Frente Creer Entre Ríos, Gustavo Bordet y Adán Bahl, estuvieron este sábado, pese a la lluvia, con los comerciantes y trabajadores de la peatonal de Paraná, ante quienes ratificaron el compromiso de fortalecer, entre provincia y municipio, un modelo "que impulse el consumo y fortalezca a quienes lo generan"."El gobernador Bordet nos convoca a los paranaenses a sumarnos a una etapa de crecimiento colaborativo, construyendo juntos una capital que vuelva a liderar el desarrollo de la provincia y que ponga fin a años de desentendimientos, de obstáculos incomprensibles, de improvisación y de abandono que nos están costando muy caros, porque los espacios que el Estado local abandona, los ocupan otros, no siempre con las mejores intenciones", afirmó el candidato a intendente del Frente Creer Entre Ríos.En ese sentido, Bahl sostuvo que "en una semana, Paraná tendrá la oportunidad de elegir si seguir estancada, a contramano del futuro o tomar otra dirección, que alcance definitivamente el impulso y la pujanza que los ciudadanos demandan"."Vamos a gobernar esta ciudad con un gobierno transparente y previsible, que resuelva los problemas y les de tranquilidad a los vecinos. Lo vamos a hacer con un equipo competente en la gestión y preparado para resolver los desafíos que nos propone una ciudad que ha crecido mucho, pero que lo ha hecho de forma desordenada, sin planificación y desintegrada de la provincia", enfatizó el candidato a la intendencia que estuvo acompañado por los candidatos a concejales, militantes y vecinos.En ese marco, agregó Bahl: "Pero también, vamos a gobernar con un equipo con los pies insertos en cada barrio y la mirada puesta en el siglo XXI.Y no lo haremos solos, porque ya sumamos la voluntad y las ganas de muchísimos vecinos e instituciones que están convencidos de que se puede vivir mejor en Paraná, y que la forma de hacerlo es involucrarse y participar mano a mano con un gobierno que les abre las puertas"."El próximo domingo, tenemos la oportunidad de empezar a construir una Paraná segura, sana, sustentable, solidaria; que se desarrolle con trabajo y oportunidades. Que nos provoque orgullo y no vergüenza. Que nos contenga, nos apasione y nos inspire", dijo Bahl.Para finalizar, sostuvo: "Sabemos que será un gran desafío, tal vez el más importante de nuestras vidas. Pero vamos a dar lo mejor de nosotros para cumplir este compromiso con cada uno de nuestros vecinos paranaenses".Por su parte, el gobernador Gustavo Bordet sostuvo que "es apasionante todo lo que podemos lograr junto a Adán Bahl en la ciudad de Paraná, porque si hay un trabajo planificado, ordenado, si hay un marco de diálogo y entendimiento junto a la provincia detrás de objetivos estratégicos que tiendan a proteger y generar más empleo, podremos devolverle a esta rica y hermosa ciudad el orgullo de ser la capital que todos queremos".De visita por el centro y en diálogo con vecinos y comerciantes, Bordet destacó "el proyecto integral de ciudad para Paraná" en el que viene trabajando Adán Bahl junto a "un gran equipo de hombres, mujeres y en especial jóvenes"."Paraná necesita de ideas, de proyectos, de propuestas innovadoras para poder salir de la situación en la que se encuentra. Así como hicimos en la provincia en estos tres años y medio, Beto Bahl iniciará en la ciudad un camino de orden, planificación y desarrollo; y lo haremos en conjunto, poniendo todo nuestro empeño, con convicción y alegría", remarcó Bordet.Por otra parte, el mandatario ratificó su compromiso con "la promoción de la industria, el trabajo, la educación, el deporte y la salud" en Paraná y destacó la necesidad de "contar con una articulación constante entre la ciudad y la provincia"."Es indispensable que manejemos el mismo idioma, las mismas líneas directrices para trasladar a la ciudad el proyecto que venimos aplicando en la provincia que tiene que ver con la planificación, con el diálogo, con un Estado presente a través de obras y programas sociales que beneficien a las personas que más lo necesitan", concluyó.