Bordet: "Somos un gobierno de palabra y rendimos cuenta de nuestros actos"

Gustavo Bordet, estuvo este viernes en Crespo junto a la ministra de Desarrollo Social y compañera de fórmula, Laura Stratta, y el candidato local Luis Hartman, donde visitó la obra de traslado de lagunas de tratamiento de líquidos cloacales que el gobierno provincial construye con fondos propios en esta localidad hoy gobernada por Cambiemos.



En ese marco, el mandatario aseveró que cuando se asume un compromiso se cumple y que son un gobierno de palabra. "Esto genera esa empatía entre el ciudadano y nuestra propuesta de gobierno. Rindiendo cuenta de los actos de gobierno. Cuando se aspira a una reelección, tiene que rendir cuentas de lo que hizo para proponer también qué es lo que hará. Esto es lo que hicimos en todo el territorio de la provincia. Estamos muy satisfechos".



"Hemos optado por una campaña limpia, sin agravios ni insultos. No creemos en dirigentes que vengan a generar odios donde no los hay, que vengan a generar desunión donde tiene que haber unión", remarcó.



Allí Bordet manifestó "el entusiasmo que tiene por cambiar muchas cosas la ciudad de Crespo y que podamos trabajar en conjunto provincia, con lo que viene planteando Luis aquí en Crespo y para Crespo, nos pone muy contentos, muy optimistas y avanzamos en una campaña que la comenzamos desde el primer día sin agravios ni descalificaciones".



"Queremos una campaña limpia, no necesitamos traer a nadie que venga de Buenos Aires para decir qué es lo que tienen que hacer los entrerrianos para difamar, nosotros creemos que esta provincia puede estar mucho mejor sobre la base de lo que venimos haciendo", destacó.



Asimismo, afirmó que "en todo el territorio con Laura hemos recorrido los 17 departamentos de Entre Ríos, hemos estado en todas las ciudades y vemos ese apoyo masivo de la gente lo cual nos pone contentos pero a la vez nos crea una gran responsabilidad para gobernar en los cuatro próximos años en la provincia de Entre Ríos y también en la ciudad de Crespo".



En un encuentro con la militancia, el gobernador se refirió a las expectativas electorales, dijo que seguir por ese camino de triunfo. "Hoy el peronismo y los partidos aliados de nuestro espacio político está consolidado después de las PASO, tenemos un excelente candidato a intendente que sabe lo que quiere para la ciudad y somos muy optimistas en poder tener una elección similar o mejor a la que tuvimos el 14 de abril y poder en el futuro articular junto con Luis para lo mejor de la ciudad y poniendo desde la provincia lo que siempre hemos puesto, lo decimos también actualmente, nunca discriminamos ningún intendente, siempre estuvimos trabajando y queremos hacer los próximos cuatro años con Luis".



Por su parte, el candidato a intendente local Luis Hartman, indicó: "Es un placer tanto al gobernador como a Laura y creo que Crespo lo estaba esperando. Crespo lo necesita porque aparte lo quiere y nosotros creemos en su capacidad, su gestión y lo que ha hecho por Entre Ríos y estamos convencidos y creemos que lo mismo va a suceder en Crespo y que vamos a poder trabajar a partir del 9 de junio y a partir del 10 de diciembre en un gobierno en lineamiento con él en la provincia de Entre Ríos". La obra Se trata de la construcción de dos nuevas lagunas de tratamiento de efluentes que llevará solución a la actual situación de colapso de las lagunas existentes a través de la ampliación de la capacidad de tratamiento. La obra en su total presenta un 82 por ciento ejecutado y los más de 30 millones de pesos de inversión son afrontados con fondos provinciales. El trabajo particular de excavación de las lagunas se encuentra en su etapa final y se trabaja en la colocación y extensión de cañerías, encadenado en cerco perimetral. En San Benito Bordet estuvo también junto a los candidatos locales en la ciudad de San Benito con quienes compartió un encuentro con la militancia.