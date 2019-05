Solanas cuestionó a Frigerio que visitó Paraná: "Rompió la veda"

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, estuvo este viernes en la capital entrerriana. Acompañado por el candidato a gobernador por Cambiemos, Atilio Benedetti, y el intendente de Paraná, Sergio Varisco, firmó convenios para la realización de obras públicas como agua potable, viviendas y pavimentación, en diversas localidades de la provincia.



Para el diputado nacional, Julio Solanas, la presencia del ministro del Interior firmando convenios en Paraná para obras en municipios de Cambiemos "violaría la restricción vigente para publicitar actos de gobierno que tiendan a captar el voto".



"Lamentablemente el ministro Frigerio defiende lo indefendible. Hay un gobierno nacional que ha fracasado", sentenció el diputado nacional.

En ese marco, Solanas cuestionó el accionar de Frigerio "no solamente de romper la veda, sino también de acudir en respuesta a las intendencias de su signo político. Con esto se cae el disparador de que Cambiemos y el ministro trabajan para todas las comunidades independientemente cómo piensen".



"Cambiemos no gobierna para todos sino para un partido o asociación política y demuestra también un marco de absoluta inseguridad en esta etapa", subrayó Solanas. "Esto contrasta absolutamente con lo que ha hecho el gobernador Gustavo Bordet y lo digo porque lo he acompañado: ha tratado por igual a intendentes de distinto signo político en la provincia, lo que es reconocido por el propio Cambiemos y los propios intendentes", aseveró.



"Que haya venido a Paraná a firmar convenios para la realización de obras públicas, demuestra que Rogelio Frigerio es un ministro sin rumbo, absolutamente confundido como está el gobierno nacional", consideró el diputado nacional Julio Solanas. "Demuestra que no tiene convicciones y que está desesperado por cambiar el rumbo electoral de Cambiemos en la provincia. En todo caso, un ministro del Interior, en vez de violar la veda electoral en nuestra provincia, debería hacer cumplir la ley", sentenció además.



En ese sentido, ejemplificó: "Hoy estuve en San Benito y un ciudadano me planteó que no llega a fin de mes, siendo jubilado nacional. Eso pasa en toda la provincia de Entre Ríos, y ni hablar de los comerciantes que cierran y de las personas que han quedado sin empleo, y no hay reactivación de las pequeñas y medianas empresas ni de las economías regionales".



"En la provincia ha habido un apoyo enorme el 14 de abril a la fórmula Gustavo Bordet-Laura Stratta, que será ratificado el próximo 9 de junio. Y evidentemente el ministro Frigerio siempre ha tenido una mirada sesgada defendiendo lo indefendible, lo mismo que el jefe de Gabinete Marcos Peña", reafirmó.



Al respecto, ilustró: "Voy viajando por la ruta 18. El gobierno de Mauricio Macri se comprometió a terminar el primero de cuatro tramos y no hay ninguna máquina trabajando. Abandonaron las obras. Lo mismo que hicieron con los jardines maternales, por lo cual el gobernador Bordet ha tenido que echar mano a recursos provinciales para terminarlos. Esto fue reconocido por el propio ministro cuando se lo pregunté en una reunión de comisión en el Congreso de la Nación."



"Es muy errático el hecho de, a siete días de las elecciones, estar violando la veda electoral. Y más un ministro del Interior, que tiene que velar por cumplir la ley, y la está violando. Esto representa la desesperación de un gobierno que quiere mantener el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Pero los entrerrianos y entrerrianas le han dado y le darán apoyo a la fórmula que encabeza Bordet, reconociendo que ha hecho grandes cosas en Entre Ríos, aun en la ausencia permanente del gobierno nacional, sobre todo en obras públicas y cuestiones de salud", ahondó.



"Frigerio se tiene que hacer responsable del fracaso de la política económica que representa el Presidente Macri. Este es mi pensamiento que he defendido durante cuatro años en el Congreso de la Nación y, felizmente, el gobernador ha tomado el camino contrario al que ha tomado el gobierno nacional: ha estado al lado del pueblo con profunda sensibilidad", concluyó Solanas.