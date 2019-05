Desde PJ cruzaron a Frigerio: "Que siga armando listas mientras otros gestionan"

Pablo Ayala, referente de las Juventudes Sindicales de Entre Ríos, salió al cruce de Rogelio Frigerio, quien este viernes estuvo en Paraná y criticó la gestión de Gustavo Bordet. "Qué raro que Frigerio se preocupe por Entre Ríos, cuando vive el 99% de sus días en Buenos Aires, como parte de la gestión que ha llevado a más de dos millones de argentinos a la pobreza".



El gremialista apuntó además: "Es notable la caradurez a la que puede llegar un funcionario de Cambiemos. Sería más importante que se interese por las vacunas que no llegan a los hospitales, por los remedios que ya no pueden comprar los jubilados, por los centros de rehabilitación que no finalizaron o por el 5% del Hospital del Bicentenario que falta construir y que tantas veces prometieron".



Para Ayala la presencia de Frigerio en Entre Ríos sólo se explica por la necesidad de mantener la convivencia con la Unión Cívica Radical -UCR-, partido que está dentro de la coalición de gobierno: "Antes de las PASO vino a armar la lista de Atilio Benedetti, que perdió por 20 puntos. Para eso apretó a intendentes con fondos coparticipables y obras que seguro no llegarán. Y ahora viene y critica. Que siga armando listas mientras otros gestionan en serio".



El sindicalista finalizó defendiendo el gobierno de Gustavo Bordet en la provincia: "El gobernador no sólo invierte en obra pública, sino que además sale a tapar los agujeros que deja Nación por la quita constante de recursos. Creó un programa propio de viviendas -Primero Tu Casa-, lanzó líneas de créditos para productores y no echó a un solo empleado de la administración pública. Es un ejemplo de transparencia y austeridad en el manejo de los recursos públicos. Y eso mismo votará la población el 9 de junio, cuando ratifique su liderazgo en la provincia".