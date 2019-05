Fumigaciones: la provincia de Entre Ríos irá a la Corte Suprema de Justicia

el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes

Trabajan en nueva reglamentación sobre control de aplicaciones

"Hay que evitar el contacto del producto con la persona"

Buscan crear "un sistema de unidades de control en cada escuela"

El máximo tribunal de justicia entrerriano, deberá conceder ese planteo. De no hacerlo, la Fiscalía podrá llegar a la Corte Suprema de Justicia en queja. En diálogo con el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, confirmó la presentación: "cuando entendemos que hay un caso federal como este". Y enseguida destacó: "a las que fue sometido el decreto 4407, que se declaró inconstitucional". "Creo que hay que tener en cuenta que en lo que a la provincia se refiere, a los productos de aplicación los habilita el Senasa, y este es un órgano de la Nación argentina, es decir que somos incompetentes en cuanto a habilitar o no determinado producto", afirmó, acotando que "Esto está establecido en la Constitución nacional, en la Constitución provincial y en la Ley 6599, que es la Ley de Plaguicidas", destacó el fiscal de Estado. En cuanto a la elaboración de una nueva reglamentación, Rodríguez Signes afirmó: "de modo tal que la aplicación no sea perjudicial para la salud humana". A juicio del fiscal de Estado "no depende tanto de la distancia, aunque por supuesto que es un elemento a tener en cuenta, pero no el único ni el más importante. Lo que hay que evitar es el contacto directo del producto con la persona". "Acá estamos centrados en las aplicaciones de los productos en las escuelas rurales", puso relevancia Rodríguez Signes. "Las aplicaciones se hacen conforme a las recetas del ingeniero agrónomo, porque hay un sistema reglamentado, no es que el productor puede aplicar cualquier producto, en cualquier lugar, en cualquier momento, para cualquier cultivo. Hay un sistema de receta, que lo realiza el profesional que está capacitado con competencia para recetar la aplicación, es un ingeniero agrónomo, todo está regulado. Lo que hay que mejorar es, en el caso de las escuelas rurales, las condiciones en que se produce la aplicación", indicó el funcionario provincial. "Hay muchas cosas que controlar, como por ejemplo, si la maquina pulverizadora está registrada, si está en condiciones y un montón de variables que hay que controlar y hay que hacerlo en cada caso particular".