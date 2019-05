Bahl: "Nuestro sueño es hacer de Paraná la capital orgullosa de Entre Ríos"

El vicegobernador de la provincia y candidato a intendente de Paraná, Adán Bahl, estuvo en el programa, que se emite por, y contó cuáles son sus expectativas de cara a las elecciones del 9 de junio.En ese sentido, expresó que "tuvimos un día muy positivo porque"."En una visita anterior me reuní con distintos empresarios e industriales. Nos plantearon necesidades de obras, servicios y trámites. Hoy llevamos anuncios concretos que encararemos con la provincia. Son soluciones demandadas por personal del Parque pero también de una obra importante, que es la continuidad de Av. Circunvalación. No solo resolverá la situación del nudo de tránsito que existe en el Parque Industrial, le brindará seguridad y fluidez", agregó.Asimismo, dijo que "Tuvimos reuniones con deportistas, con profesores de educación física, con directivos de escuelas primarias, con instituciones deportivas, organizaciones y clubes. Nos decían que Paraná necesita instalaciones deportivas públicas de calidad, como tienen otras ciudades de la provincia. Todos hacían hincapié en el Parque Berduc. Este gobierno invirtió mucho dinero para ponerlo en valor. Hay pileta de natación, se hacen actividades para todas las edades."."Como es un complejo deportivo muy importante hay que maximizar su utilización. Lo haremos con las escuelas pero también con los clubes, trabajando en un reglamento de uso interno donde se lo pueda utilizar. Tuvimos el campeonato de futsal y no había canchas para jugar. Esa es la demanda en muchas actividades, por eso queremos un lugar que pueda ser utilizado por todos de manera compartida, pero articulando el gobierno municipal y provincial con la comunidad", resaltó.Además, remarcó que ", porque si hay barrios donde no puede entrar una ambulancia o patrullero por el estado de la calle tenemos que buscar una solución. Vamos a trabajar codo a codo con la Policía".En una oportunidad fui a Terapia Intensiva del Hospital San Martín y me dijeron que la edad promedio de internaciones por siniestros viales era de 20 o 25 años, ahora si uno va puede ver que la edad promedio está en 60, 65 o 70 años. En ese momento se logró ordenar. Se hizo desde la Policía porque no había capacidad y compromiso de respuesta de los municipios.", indicó.Sobre el transporte urbano de pasajeros, opinó que "No se puede resolver el tema del tránsito en seis meses, va a llevar mucho tiempo y hay que educar en lo vial. Venimos trabajando desde el gobierno provincial con el programa Conducí Tu Curso, que es un formato de competencia pero los chicos para competir tienen que aprender la Ley de Tránsito y rendir".Por otra parte, expresó que "la política nos va preparando y nos va formando. Estuve 10 años como ministro de Gobierno, conduciendo la Policía, es una situación complicada, hubo momentos de tensión y conflictos. Uno día a día va moldeando pero seguimos siendo seres normales, que nos afectan las cosas como a todo el mundo. No tenemos cosas especiales."."Pasé de la música a la política porque hice un jingle para Julio Solanas y le gustó. Ahí me preguntó si quería incorporarme a la gestión. Yo estaba estudiando Ciencias Económicas, me sumé, estuve un tiempo, trabajé un tiempo en el Banco de Entre Ríos y cuando me recibí me dediqué a la profesión. Vengo de una familia peronista, mi papá era conocido del papá de Julio.", señaló.Respecto a por qué quiere ser intendente, dijo que "".", indicó.Explicó que "la gente demanda la generación de trabajo y por eso queremos trabajar con los que generan empleo genuino, sustentable, innovador. Sé que es difícil pero es la única manera de que Paraná se pueda desarrollar. Es imposible seguir cubriendo esa demanda con contratos precarios en el estado, tiende al desequilibrio financiero. Tenemos una formación económica, a ese tema lo entendemos muy bien".que controlaremos minuciosamente para que no haya efectos nocivos. Uno apela a la responsabilidad de los funcionarios pero hay que controlar si es necesario", dijo.En materia de género, señaló que ""."Pedimos a los paranaenses que nos acompañen el 9 de junio. NecesariamenteEstamos convencidos de que estamos en el camino correcto, tendremos acompañamiento pleno. Con esa sinergia vamos a hacer todo para que Paraná sea la capital orgullosa de todos los entrerrianos", finalizó.