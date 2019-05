Junto a Benedetti, Frigerio anunció obras para localidades entrerrianas

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, estuvo este viernes en la capital entrerriana. Acompañado por el candidato a gobernador por Cambiemos, Atilio Benedetti, y el intendente de Paraná, Sergio Varisco, firmó convenios para la realización de obras públicas como agua potable, viviendas y pavimentación, en diversas localidades de la provincia.En ese marco y de cara a los comicios que se desarrollarán en Entre Ríos el 9 de junio, el funcionario recalcó que "en la provincia hace falta un cambio, después de muchos años de gobierno de signo político que no ha dado respuestas a los entrerrianos en términos de lo que son las competencias de las provincias, como lo es el caso de la salud. No encuentro un entrerriano que esté conforme. Lo mismo ocurre con la educación y la seguridad. A las obras públicas que se hacen en la provincia las hace la Nación o al menos con una participación del gobierno nacional"."Lo entrerrianos también tienen muchas críticas respecto a la Justicia local. Esta es una elección claramente local, por lo que se deben discutir estos problemas. Organizar una elección es cara. Entiendo que si la separamos de la nacional es para discutir temas locales, a proponer alternativas para solucionar los problemas. Atilio Benedetti está dispuesto a debatir en los medios que se definan para que los entrerrianos sepan nuestra visión y propuestas", manifestó Frigerio en declaraciones a"El presidente ha decidido someterse a la voluntad popular para un nuevo mandato. Hasta el 22 de junio hay tiempo para definir las candidaturas nacionales", dijo respecto a quien podría completar la fórmula. Interrogado porsobre la posibilidad de que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal forme parte de la misma, expresó: "Es una discusión que está abierta con nuestros socios de Cambiemos".Consultado acerca de si él tiene intenciones de postularse para vicepresidente, lo descartó, al sostener que entiende que "hay muchos mejores candidatos que yo, pero no es un tema que estemos discutiendo en este momento. Estamos gobernado. Tenemos que tomar las decisiones que obliga el cronograma electoral en el momento que está planteado".Asimismo, ratificó que "somos un gobierno con vocación de diálogo y consensos" por lo que dejó abierta la posibilidad de abrir Cambiemos a otros espacios políticos. "Lo hacemos por convicción y también por necesidad ya que somos un gobierno débil en materia parlamentaria", acotó."Hace falta darle más volumen y fuerza a nuestro espacio, por eso convocamos a todos aquellos con los que compartimos valores y el norte hacia donde tiene que ir Argentina", definió.Sobre los resultados en las provincias que han sido adversos a Cambiemos, expresó que en los distritos "prevalecieron los oficialismos, lo que tiene alguna lógica, porque las provincias hoy están mucho mejor que hace tres años y medio, por una decisión de Cambiemos de transformar a Argentina en un país federal"."No estamos pendientes de lo que hacen los dirigentes de los demás espacios políticos. Cada uno elegirá la mejor forma de representar a la sociedad que creen representan", declaró Frigerio acerca de la fórmula presidencial del kirchnerismo y las postura que podría adoptar el dirigente del Frente Renovador, Sergio Massa.Por otra parte, Frigerio dijo que el paro general del miércoles "generó una pérdida de cerca de 1.000 millones de dólares". Consideró que la huelga "estaba más vinculada al cronograma electoral que a cuestiones específicas de cada sindicato. Además se dio en momentos de discusión de paritarias libres en la Argentina. El paro es un derecho constitucional que hay que respetar, pero debe ser la última instancia. No se justifica si hay diálogo".El candidato a gobernador por Cambiemos, Atilio Benedetti, ante Elonce TV aseguró que, "haber desdoblado las elecciones es una oportunidad para hablar de los temas que importan a los entrerrianos".Fue en ese sentido que aprovechó la oportunidad "para invitar al gobernador Gustavo Bordet a debatir sobre los temas que incumben al gobierno de la provincia de Entre Ríos"."Hablamos de temas nacionales, todos formamos parte de Cambiemos y no rehuyó de estos temas, pero este es el momento de hablar de las responsabilidades que tiene un gobernador de provincia", apuntó.Además de salud pública, educación y seguridad, el dirigente radical apuntó a "infraestructura vial por las dificultades de Vialidad para cumplir con los objetivos, y el altísimo costo de la tarifa eléctrica que es responsabilidad de la empresa provincial de energía y del gobernador Bordet".A cinco días del cierre de campaña, Benedetti se mostró confiado en que cuenta con "toda la semana próxima" para exponer sus propuestas de cara a las Generales. "Donde se decida, estoy dispuesto", sentenció.Al apuntar a "no desviar la conversación" en relación a los temas nacionales, el radical instó a "hablar de los temas de Entre Ríos, de por qué no tenemos una provincia competitiva, de por qué bajo un mismo universo político, se desarrollan más otras provincias"."En días vamos a definir el futuro de nuestra provincia", advirtió Benedetti. "Lamento que no tengamos una ley, como en otras provincias, siendo que en algunos municipios han hecho debates y esto es realmente valioso".Por su parte, el intendente Sergio Varisco coincidió con Benedetti respecto a que, "lamentablemente, no es obligatorio el debate entre candidatos, como si lo es a nivel nacional"."En Paraná, ya hubo un debate, pero los debates comenzaron en 1999", rememoró, al tiempo que aseguró: "Vamos a todos los debates, el anterior fue en la sede de la UCA donde no asistió el candidato a intendente que pertenece al gobierno provincial, pero seguramente habrá debate la semana próxima"."Si la provincia de Entre Ríos tiene obras y puede pagar sueldos, es gracias al gobierno nacional que transfirió coparticipación nacional", indicó. "Es la primera vez desde el ´88 a la fecha que se hace al verdadero federalismo de transferir recursos a las provincias, que el ex presidente Kirchner de Anses había sacado a las provincias", cerró. (Elonce)