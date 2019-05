Punibilidad: Barbirotto bregó por "un sistema de protección de derechos"

Paraná La lucha de una madre y su hijo para rescatar a los jóvenes de las drogas

En el marco de una charla-debate denominada "Baja de la edad de punibilidad", el, antebregó por"No tenemos que imaginar un buen sistema penal, sino,, remarcó el magistrado entrerriano.Respecto del proyecto de ley que prevé la baja de edad de imputabilidad, Barbirotto indicó que, "privarle la libertad a un menor de 16 años es cerrarle las puertas de la escuela, del trabajo, de la sociedad, y básicamente, abrirles las puertas al crimen organizado"."Las cifras de delito cometidas por las personas por debajo de los 16 años, no llega al 1%; con lo cual, no nos parece lícito ofrecerle una respuesta a la sociedad por menos del 1%", insistió."Lo que se dice del crimen organizado, que los padres envían a sus hijos a delinquir, implica un desconocimiento, porque el crimen organizado no capta a los menores porque sean no punibles, sino porque son mano de obra barata", aclaró al respecto.Las declaraciones de Barbirotto fueron en el marco de la charla-debate que organizó la ONG Suma de Voluntades, anoche en la sede de Sutep, en Paraná."Trabajamos con niños, adolescentes y jóvenes, y este es un tema que nos traviesa, porque más allá de las estadísticas, nosotros conocemos sus historias de vida, compartimos con ellos", apuntó Anabela Albornoz, responsable de Suma de Voluntades, al tiempo que instó a"Los delitos atraviesan a todos los estratos sociales, obviamente que se ven más exacerbados en los sectores más vulnerados pero nuestro debate no pasa por ahí, sino, por empezar a restituir derechos, no quitarlos", remarcó.