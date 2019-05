Garavano avisó que "no hay urgencia" para aprobar el nuevo Código Penal

El ministro de Justicia, Germán Garavano se expresó en declaraciones a la prensa luego de participar de un acto de la Asociación Civil "No + Hambre" en el Senado, adonde volverá la semana próxima para presentar oficialmente la iniciativa de reforma del Código.



"Esperamos un tratamiento serio, profundo, no hay una urgencia, lo importante que se podamos discutirlo", sostuvo el ministro, al tiempo que indicó que "como todas las iniciativas que el Gobierno ha enviado al Congreso, está abierto a modificaciones".



Consultado sobre el tratamiento que tendrá el tema de la interrupción voluntaria del embarazo en el nuevo Código Penal, Garavano sostuvo que "avanza en darle al juez la potestad de no aplicar sanciones a las mujeres".



El funcionario nacional subrayó que "el Gobierno ha elevado el proyecto" al Congreso "tal cual" lo elaboró la comisión redactora a la que se le encargó su elaboración y sostuvo que incluso en ese cuerpo de juristas "hay acuerdos, pero también disidencias" sobre el tema aborto, por lo que "seguramente se discutirá" en el ámbito parlamentario.



Por otra parte, remarcó que el proyecto tiene "importantes avances sobre el tema de siniestralidad vial, que genera muchas muertes en el país", al considerar como un delito el hecho de manejar bajo la influencia del alcohol o estupefacientes.



También tiene "una postura fuerte contra la corrupción y el narcotráfico" e "incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas", que ya fue establecida por ley.



Previamente, Garavano participó en el Salón Atrio del Congreso de un acto organizado por la Asociación Civil "No + Hambre", con la cual el Ministerio de Justicia firmó un acuerdo.