Cáceres Sforza: "Queremos pensar a Paraná como un derecho de todos"

MST Nueva Izquierda es uno de los partidos que participó en las paso provinciales del 14 de abril. Y su candidata a intendente por la ciudad de Paraná competirá en las generales el próximo 9 de junio.Sofía Cáceres Sforza es politóloga y docente de la UNER. Tiene 28 años y milita en el partido hace 4 años. También integra el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios.Fue presidenta del centro de estudiantes en su escuela secundaria. En la facultad de trabajo social fue consejera directiva. Y hoy, desde la candidatura a intendente, dice que su primera medida sería convocar a una "estatuyente" para definir una carta orgánica municipal.Hoy en El Ventilador, conocemos más sobre la candidata Sofía Cáceres Sforza y sus propuestas."Nosotros venimos apuntando al gran fenómeno que se dio el año pasado en relación a la votación por el aborto legal. Nuestro partido ha tenido siempre gran participación de mujeres", explicó.Dijo que "".En la última gestión la Asamblea Vecinalista, sobre todo en tema transporte, ha establecido una voz ciudadana y es sistemáticamente expulsada de los espacios de decisión", comentó y propuso "un tope para los sueldos de los funcionarios y el intendente".Asimismo, manifestó que ""."Hay una reacción de los ciudadanos. Macri podría haber implementado muchas más cosas gracias a la defensa y resistencia de los trabajadores, sin embargo pudo avanzar bastante. Hay un cansancio del privilegio. Nos pasa que vamos a algún lugar y no pueden creer que lleguemos en colectivo", señaló.", agregó.Además, dijo que "Quienes saben cuáles son los recorridos, si funcionan, los horarios y demás son los usuarios. En la nueva planificación hay gente que quedó excluida, tiene que caminar muchos cuadras hasta las paradas".", resaltó.Tras la recorrida en los barrios, comentó que "tenemos muy buen recibimiento, ven que somos trabajadores, jóvenes, que no estamos escoltados. No me manejo en un auto con chofer, estamos en contacto siempre con la gente".Mi papá es director de teatro y sé las dificultades que se viven en el ámbito de la cultura. Creo que Paraná podría explotar muchísimo eso y no se hace por falta de apoyo, porque los pocos centros culturales que se abren se cierran. Hay desaliento continuo a eso", consideró."Paraná es una ciudad hermosa, tiene un río impresionante. Cuando con mi familia me empecé a ir de vacaciones y vi las playas públicas de, por ejemplo, Uruguay, me sorprendí, era algo desconocido. Paraná no lo puede tener porque el borde costero está privatizado. Me hubiese gustado vivir esta ciudad de otra manera", aseguró.Por otra parte, señaló que ""."No tenemos financiamiento por parte del estado, solo la impresión de boletas.", dijo.Para el 9 de junio, "".