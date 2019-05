Macri: "Gobernar tiene que ser ayudar a crecer"

Foto 1/2 Foto 2/2

"Gobernar tiene que ser ayudar a crecer. Hay algo que hemos venido a cambiar y está cambiando", remarcó el presidente Mauricio Macri al encabezar hoy el acto de inauguración de la pavimentación de un tramo de la Ruta Provincial 46 que conecta las localidades catamarqueñas de Andalgalá y Belén.



El trecho pavimentado de 51 kilómetros, que durante medio siglo fue un camino de tierra en mal estado, le permitirá al tránsito vehicular evitar 200 kilómetros de desvíos y favorecerá el desarrollo y comercio de las economías regionales.



"Son muchos los proyectos y muchos los sueños. Nada es fácil, pero en este camino de hacer las cosas todos los días, dialogando, trabajando en equipo, diciéndonos la verdad, haciéndolo con honestidad, conectados al mundo, hay un enorme futuro para todos los argentinos", sostuvo.



Macri señaló que la obra cambiará la vida de los catamarqueños "para siempre" porque les permitirá conectarlos y transportar la producción provincial en forma más fácil, no sólo al resto de la Argentina, "sino al mundo entero".



Al respecto, el Presidente indicó que hoy las obras "que se prometen en un plazo, se empiezan y se terminan" y "se licitan en forma transparente".



"Y eso es algo en lo que estamos todos de acuerdo: que necesitamos hacer muchísimas más obras", sostuvo.



Subrayó que del camino es "trabajar en equipo, provincia, Nación, municipios, en decirnos la verdad, sumar proyectos" y "no quedarnos en el relato porque esto es un hecho, existe, es real, es progreso real".



"Tenemos que aprender de todo este proceso. Necesitamos hacer las cosas más rápido porque muchos argentinos están esperando su oportunidad de progresar, de crecer, de desarrollarse a partir de un buen trabajo", subrayó.



En esta línea, llamó a los argentinos a no volver a caer "en la tentación de buscar atajos, soluciones mágicas, parches, un camino que ya probamos durante décadas y no funcionó".



"Si queremos que todos los argentinos tengan acceso a las mismas oportunidades, si queremos realmente sacar de la pobreza a tantos argentinos que hoy la sufren, este es el camino, con estos valores", remarcó.



El Jefe de Estado puntualizó también el compromiso de la Nación para llevar adelante un trabajo de ampliación y modernización del aeropuerto local Felipe Varela, teniendo en cuenta que el 70 por ciento de los turistas que visitan la provincia llegan por vía aérea.



"Ya tenemos nuevas empresas aéreas y vamos a conectar a Catamarca con el resto del país porque no queremos más este atropello al federalismo que es que todo el mundo tenga se tenga que conectar vía Buenos Aires", señaló durante la presentación, en Andalgalá, de la obra de pavimentación.



Hasta ahora, los automovilistas y camioneros demoraban más de tres horas, lapso que desde hoy se reduce a unos 50 minutos al poder viajar en forma directa.



Los trabajos, que comenzaron en enero de 2017 y generaron 100 puestos de trabajo, se hicieron con una inversión de 1970 millones pesos por parte del Gobierno nacional a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo.



Beneficia a una región que es productora de membrillo, durazno, nogal, vid, aceituna, algodón y papa, además de favorecer la integración regional, ya que la RP 46 ofrece una conexión directa con la RN 40 y cierra un anillo en conjunto con las RN 60 y 38.



El proyecto contempló también la instalación de más de 100 alcantarillas y la construcción de nueve puentes.



Participaron del acto la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; los intendentes de Andalgalá, Alejandro Páez, y de Belén, Daniel Ríos; el ministro de Obras Públicas de la provincia, Rubén Dusso; y el diputado provincial Enrique Cesarini, entre otras autoridades.