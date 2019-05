Madres de jóvenes muertos en accidentes: "Esperamos que se haga Justicia"

Integrantes de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer) manifestaron su disconformidad con lo que consideran un "uso indiscriminado" del juicio abreviado. Tras el reclamo, fueron recibidos por la vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina de Rizzo, quien se comprometió a "brindarles respuestas concretas sobre cada uno de esos procesos e investigar cuáles fueron las causales que les molestan".sentenciaron: "Esperamos que se haga Justicia"."La jueza nos dijo que nos quedemos tranquilas, que vamos a ir a juicio con todas las pruebas", indicó Ana Molina, la mamá de Silvestre "Maka" Taborda, fallecido tras ser embestido por un auto al mando de Ulises Truffel, el domingo 18 de noviembre de 2018 sobre avenida Almafuerte y Deán J. Álvarez, en Paraná."Tenemos que esperar porque todavía no está decidido, pero nosotros queremos ir a juicio, porque Ulises Truffel es un asesino al volante y tiene que pagar por lo que hizo", sentenció la mujer.En la oportunidad, remarcó: "Mi hijo hoy cumpliría 31 años: él está en el cementerio, y Ulises anda en la calle como si nada, de Paraná no puede salir"."Esperamos que mi hijo desde el cielo me acompañe y se haga Justicia", indicó la mamá del jugador de Club Atlético Peñarol fallecido en un siniestro vial.Liliana Barzola, mamá de Brian Godoy, por su parte, denunció que, "el fiscal quiere que vayamos a un juicio abreviado, pero nosotros no queremos", es que de acuerdo a lo que comunicó, la pretensión de pena es de "tres años de condicional y cinco de inhabilitación para conducir"."Yo quiero que el responsable, Antonio Jesús Prinsich, pague por lo que hizo", remarcó la madre del joven fallecido.Brian Godoy se trasladaba en una moto Guerrero Trip 110cc cuando fue chocado por un auto Fiat Siena, conducido por un joven de 25 años. Lo trasladaron al hospital pero falleció a los pocos minutos de ingresar, a causa del traumatismo de cráneo que sufrió tras el accidente registrado el sábado 2 de febrero, a las 18, en calle Salellas, casi Miguel David, en zona del Parque Industrial de Paraná."Yo no lo quería nombrar pero como no obtengo respuestas de parte de la Justicia. Él iba alcoholizado y bajo los efectos de estupefacientes; no tenía ni carnet ni seguro", denunció la mujer.De acuerdo a lo que comentó, el asesino de su hijo "está inhabilitado para manejar y no puede acercarse a nosotros, pero mucho no le importó porque sí lo hizo: ya nos cruzamos"."Soy empleada doméstica y mi marido, albañil. Voy a conseguir un abogado y lo voy a pagar como sea. Trabajaré día y noche si es necesario porque él era mi único hijo y acá estoy yo para hablar por él; para que el responsable pague", remarcó."Quiero que el responsable pague, porque no se mostró ante mi como una persona arrepentida, la sociedad tienen que encaminarlo, darle un escarmiento, para que esto no vuelva a pasar, porque si le dan condicional, quién lo va a controlar", se preguntó.Tras el encuentro que mantuvo Medina de Rizzo con integrantes de Vidaer, se acordó una nueva reunión con la ministra de Gobierno, Rosario Romero.