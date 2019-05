Juicios abreviados: "Siempre se escucha a las partes", aseguró Medina de Rizzo

Integrantes de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer) fueron recibidos por la vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina de Rizzo.Fue tras el reclamo que encabezaron frente a Tribunales para manifestar su disconformidad con lo que consideran un "uso indiscriminado" del juicio abreviado.Entre los puntos que le plantearon a la vocal del STJ, según pudo saber, se encontraron "el uso indiscriminado de los juicios abreviados, las implementación de las tobilleras electrónicas, libertades condicionales y arrestos domiciliarios"."Estamos trabajando en brindarles respuestas concretas sobre cada uno de esos procesos e investigar cuáles fueron las causales que les molestaron de los procesos concretos y ver de qué manera solucionarlo", aseguró la magistrada, al tiempo que remarcó: "Queremos que se sientan cercanos al Poder Judicial".Medina de Rizzo dijo comprender "el dolor de una familia que perdió a uno de sus integrantes", pero según manifestó: "Uno puede tener el mejor de los procesos, la mejor sentencia, pero eso no va a recuperar la vida de esa persona, porque es un dolor muy grande"."Eso no va a calmar todo el dolor, no les va a devolver a sus familiares, pero por lo menos ayuda a sobrellevar una vida que siempre va a tener una ausencia", apuntó aEn la oportunidad, la jueza descartó presiones por parte de los fiscales para que las víctimas o sus familiares acuerden con el juicio abreviado. "Quizás no se expresan como debieran, o como la gente quisiera, pero no creo que los estén presionando", apuntó al respecto.Al descartar una reforma del Código Procesal Penal, la funcionaria judicial explicó: "El juicio abreviado se hace cuando el fiscal, que representa a las víctimas, y el defensor, se ponen de acuerdo, en el respeto por la autonomía de la voluntad de ambas partes; presentan ese acuerdo al juez, y éste al ver que están de acuerdo, lo homologa"."Siempre se escucha a las partes", sentenció Medina de Rizzo, al remarcar que, "tanto fiscales como defensores, y los jueces de Garantías, trabajan responsablemente en estos temas".Respecto del reclamo de los integrantes de Vidaer, por la implementación en la provincial de la ley nacional, la 27.372, que asegura y garantiza los derechos de las víctimas o sus familias, a través de una defensoría para las víctimas y sus familiares, la jueza argumentó."Tienen que venir a Tribunales porque acá están los defensores oficiales, la mesa de atención permanente y el programa La Justicia va a los barrios para atender estas consultas. No tienen que tener temor de venir a pedir ayuda, y no es necesario, para la gente que no tiene los medios económicos, contar con un abogado particular. Hay un servicio de asistencia gratuito al ciudadano y tiene que usar ese servicio", detalló.