Busti en Maciá: "El peronismo va a reconstruir todo lo que Macri ha destruido"

El ex gobernador Jorge Busti continúa recorriendo la provincia en apoyo a la reelección de Gustavo Bordet. En esta oportunidad estuvo en Maciá, donde respaldó al candidato a intendente del Frente Justicialista Creer Entre Ríos, Juan Diego Conti. Lo hizo en compañía del diputado provincial Juan Reynaldo Navarro."En estos diez días que quedan hasta las elecciones les pido que llevemos nuestra propuesta con respeto y grandeza, sin reaccionar frente a las chicanas o los agravios proferidos por los adversarios. Yo no vengo a Maciá a hablar mal de nadie, sino a apoyar a un joven profesor de educación física que representa el verdadero cambio virtuoso para los macianses, y especialmente la posibilidad de que haya un trabajo mancomunado y coordinado entre provincia y municipio", instó el ex mandatario a los militantes que se congregaron en la unidad básica local."Vengo en carácter de militante peronista, que es el título que llevo con más orgullo, para decirles que en Entre Ríos hay futuro porque, pese a las graves adversidades producto de la situación macroeconómica que padecemos todos los argentinos, acá tenemos un gobernador con sensibilidad social que se preocupa día a día para que haya un Estado presente y nadie quede librado a su suerte", enfatizó Busti.En otro tramo de su discurso, Busti aseguró: "Mis energías están puestas al cien por cien en ayudar al gobernador Bordet para que nuevamente tenga un triunfo contundente. Luego de las elecciones provinciales, voy a contribuir a que el peronismo unido pueda conformar la mejor opción para construir un país que incluya, de verdad, a los 44 millones de argentinos. No tengo dudas que finalmente el peronismo va a reconstruir todo lo que Macri ha destruido"."Argentina no va a salir adelante con un esquema que deja afuera del sistema a 20 millones de compatriotas, un modelo que ha privilegiado nada más que a la minería, la soja y la renta financiera. Hay que ponerle un piso urgente a la caída social; debemos volver a un modelo que potencie la producción con valor agregado, el mercado interno y el desarrollo de las pymes".Por último, Busti también recordó su participación en el 'Cordobazo': "Justo hoy se cumplen 50 años de aquellas históricas jornadas. Yo en aquel entonces tenía 21 años. Había, prácticamente, llegado a Córdoba hace muy poco tiempo. Rápidamente me incorporé al movimiento estudiantil, participé y me siento orgulloso de haber estado en el Cordobazo y en el Víborazo (el año siguiente). Estábamos todos juntos. Realmente fue un hecho en el que se hizo una unión impresionante entre obreros y estudiantes pocas veces vistos y fue un detonante que después se replicó en todo el país. En la calle no existían diferencias; nosotros nos juntábamos todos en función de la lucha contra la dictadura militar".Anteriormente al acto, el dirigente justicialista mantuvo encuentros con empresarios locales y recorrió la zona céntrica dialogando con comerciantes. Estuvieron presentes los candidatos a concejales del peronismo y la presidenta del PJ macianse, Claudia Larrosa. Asimismo, el presidente del FEF, Claudio Ava Aispuru; el apoderado legal partidario, Nicolás Parera Deniz; y el referente juvenil del espacio, Juan Francisco Coniglio.