Juicios abreviados: Vidaer exige que la opinión de las victimas sea "vinculante"

Integrantes de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer) manifestaron su disconformidad con lo que consideran un"No estamos en contra de la herramienta porque es absolutamente útil, pero el problema es cuando las víctimas o sus familias no están de acuerdo con este recurso", expuso a, la titular de Vidaer, Carla Cusimano.Al denunciar una utilización "indiscriminada" del juicio abreviado, Cusimano remarcó:

"La opinión de las víctimas o sus familias no es vinculante en la decisión que toma un fiscal con un abogado defensor"

"Vemos que la utilización del juicio abreviado se da en situaciones de delitos gravísimos como homicidios y violaciones", advirtió la titular de Vidaer, al tiempo que reveló: "El problema es cuando las víctimas o sus familias no están de acuerdo, y de alguna manera, se sienten presionados para tomar una decisión o dar su visto bueno frente a una situación que no es la que desea para el proceso de su causa"., advirtió Cusimano, al tiempo que bregó por modificar el Código Procesal Penal, para lo cual, desde Vidaer demandan una reunión con la ministra de Gobierno, Rosario Romero.Desde la puerta de ingreso a los Tribunales de Paraná, Cusimano aclaró:. Y en ese sentido, explicó: "El juicio abreviado es algo que decide el fiscal con el defensor, y es el juez el encargado de homologar ese acuerdo, pero cuando las víctimas o sus familias no están conformes, es sumamente doloroso porque se lo expone a una situación de sumo estrés"."Nos llaman a la Asociación para decirnos que no están de acuerdo y nos preguntan qué tienen que hacer para que eso no se dé, y no hay una forma de poder evitarlo, porque", manifestó Cusimano."El Código Procesal Penal obliga a los fiscales a consultar las víctimas o sus familias, obliga a tener en cuenta la opinión de la querella, pero cuando las víctimas o sus familias no están de acuerdo, si el fiscal, de todas maneras quiere llevar adelante un juicio abreviado, lo puede hacer tranquilamente", apuntó., denunció, al tiempo que sentenció: "Los fiscales no representan a las víctimas o sus familias, sino que representan los intereses de un Estado que se siente ofendido por un hecho delictivo determinado"., denunció."Exigimos que se cumpla con la Ley nacional de Victimas y se ponga una defensoría con abogados que estén a disposición con los las víctimas o sus familias", remarcó.Los integrantes de Vidaer iban a ser recibidos por la Dra. Medina de Risso, un representante del Ministerio Público Fiscal y otro de Defensoría.