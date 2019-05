Benedetti criticó a Bordet y cargó contra "los 16 años de gobiernos peronistas"

El candidato a gobernador, Atilio Benedetti, participó en Victoria de una charla sobre desarrollo que organizaron las autoridades municipales locales. El diputado nacional insistió en la falta de políticas del gobierno para generar desarrollo y empleo privado: "Bordet es un campeón en hacer la plancha".En ese contexto dio cuenta de la falta de desarrollo que tiene la provincia y afirmó que "bajo las mismas políticas nacionales otras provincias han podido desarrollarse y generar empleo privado. Entre Ríos no estuvo ni cerca"."Bordet es un campeón en hacer la plancha y en patear la pelota afuera", arremetió y fue más allá al asegurar: "No se generan empleos privados porque en los últimos 16 años los gobiernos peronistas sólo se dedicaron a poner trabas a quienes apostaban por la provincia"."Necesitamos tener una provincia competitiva, esto es, generar las condiciones para que los privados inviertan y creen empleo privado", manifestó luego.Para esto es necesario "aliviar las cargas tributarias con el fin de que vengan proyectos de inversión, reducir el costo de la energía e intervenir Vialidad para terminar con su ineficiencia y que los caminos rurales vuelvan a estar transitables.Benedetti hizo especial hincapié en el elevado costo de la energía y sostuvo que esta situación "claramente condiciona el desarrollo de la provincia" y "es responsabilidad de Bordet"."El gobierno nacional quitó subsidios a la energía, pero así y todo casi todas las provincias tienen tarifas inferiores a la de Entre Ríos, lo cual significa que el problema del elevado costo es fruto de decisiones que se toman en la órbita del Estado provincial", remarcó.Otro de los oradores de la jornada fue el diputado Esteban Vitor, quien sostuvo que "el gobierno provincial recibirá 10 mil millones de pesos más de coparticipación" y resaltó que el gobierno que conduce Mauricio Macri "es el más federal de la historia"."No nos vengan con el cuento de que Bordet es buen administrador. Se pagan los sueldos gracias al gobierno nacional. Las principales obras las hicieron la Nación o los municipios, no el gobierno provincial", afirmó el candidato a diputado provincial por Cambiemos.Más temprano disertó el candidato a senador, Gastón Bagnat, y el intendente de Victoria, Domingo Maiocco, quien hizo un repaso por las obras que se ejecutaron durante su gestión y brindó detalles sobre las acciones a futuro.Estuvieron presentes los candidatos a diputados provinciales Esteban Vitor, Gracia Jaroslavsky, Julián Maneiro, Sara Foletto, María Alejandra Viola y Martín Anguiano.