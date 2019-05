Consultas al padrón: Prometen que no habrá "saturaciones" el día de la elección

Aclaraciones sobre el padrón

Sobre el calendario electoral

Capacitaciones a autoridades de mesa

Tras los inconvenientes que hubo durante las PASO para la consulta al padrón electoral, el Tribunal Electoral de Entre Ríos puso a disposición una nueva herramienta para que los electores sepan dónde votar."En las elecciones pasadas, en días previos, no habíamos teníamos inconvenientes pero el día del comicio tuvimos un cúmulo de consultas que provocó una saturación del sistema; independientemente de que ya tomamos las medidas necesarias para que ello no vuelva a ocurrir y la consulta vía web no arroje ni inconvenientes ni demoras,", explicó a, el secretario del Tribunal Electoral de Entre Ríos, Agustín González.. De esa forma se recibirá el nombre de la escuela, mesa y orden correspondiente al documento consultado.TambiénEn internet, se puede verificar a través del siguiente enlace: https://tribunalelectoraler.gob.ar/donde-voto-2019/ Fue en ese sentido que el secretario electoral recomendó: "El padrón es prácticamente el mismo, pero puede haber alguna variación en virtud de algunos reclamos que se realizaron oportunamente. Es por eso que"."El sistema está a disposición, hicimos las pruebas de contingencia necesariasen el día de la elección", insistió.Ante las consultas de los electores por presuntos errores en el padrón electoral, González explicó que esta herramienta "se confecciona con los cortes temporales, prácticamente, seis meses antes de la fecha de la elección"."La convocatoria a elecciones fue en diciembre pasado, y en ese mismo mes, operó el cierre del padrón electoral que nos provee la Cámara Nacional Electoral. Ese padrón provisorio se dio a publicidad y hubo un plazo pertinente para que el elector que no se hallara entre los habilitados a votar o que encuentre algún error en sus datos personales o que no se haya tomado razón de un cambio de domicilio, tuvo el plazo pertinente para realizar el reclamo e impacte en el padrón definitivo", detalló el secretario electoral.Fue en esa línea que remarcó: "El padrón definitivo no se puede volver a confeccionar porque la preclusión de las instancias del proceso electoral hace que".Respecto del calendario electoral, González comunicó que, "los partidos acompañaron los ejemplares de boleta para cada una de las mesas receptoras, se procedió al ensobrado de las mismas y su oficialización".De acuerdo a lo que comentó, en la sede del Tribunal Electoral, se alistan los útiles y todo lo necesario para el armado de las urnas y puesta a disposición para que la semana próxima, el personal del Correo Argentino pueda retirarlas e iniciar el proceso de despliegue de urnas en coordinación con las fuerzas de seguridad y demás organismos que integran el comando electoral.Recordó, además, que rige la prohibición de realizar actos de gobierno con la intención de captar electorales; en tanto que la veda comenzará 48 horas antes del comicio, como es habitual.Desde este lunes, en Paraná, las capacitaciones a las autoridades de mesa se desarrollan en la Sala Manuel Antequeda en calle Alameda de la Federación, a las 10, 13 y 16hs.Quienes ya se capacitaron para la elección pasada, podrán hacerlo otra vez y percibir nuevamente la correspondiente retribución., comunicó González.Las comunicaciones a las autoridades de mesa fueron enviadas este lunes, pero teniendo en cuenta el paro del miércoles al que adhirió el personal del Correo, la documentación debería llegarles entre este jueves o viernes al domicilio.