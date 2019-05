Fumigaciones: La Mesa de Enlace pospuso las medidas de protesta por diez días

"Hay que encontrar una norma que genere consensos"

Con Etchevehere

Luego de dos horas de intenso debate,s, reunidos anoche en asamblea en un local próximo a Crespo, decidieron-hasta después de las elecciones del 9 de junio- para la adopción de eventuales medidas de protestaa través del cual el Gobierno provincial espera superar los fallos judiciales queen cercanías de las escuelas rurales.De esta manera quedan suspendidas las movilizaciones que los ruralistas pensaban realizar a partir de este jueves en las rutas de la provincia. Algunos, por ejemplo, proponían protestar en la zona del túnel subfluvial, como en 2008.-, se escucharon muchas quejas, críticas al accionar gremial y hasta "pases de facturas".Los dirigentes, no sin esfuerzo, lograron finalmente que las bases comprendieran que lalleva un tiempo prudencial -algunos sólo estaban dispuestos a ofrecer una "tregua" de tres días- porque de lo contrario se correría el riesgo de que la norma no fuera correctamente fundamentada y se volviera, otra vez, a fojas cero.El mandato de las bases es "meterle presión" a los funcionarios, "estar encima" de ellos, para que aceleren los tiempos administrativos y el decreto esté listo lo antes posible.También se acordópara que comprendan los perjuicios que los fallos ocasionan en la actividad productiva, y, asimismo,Mientras, el gobernador Gustavo Bordet, unas horas antes de la reunión de productores de este miércoles, fijó su postura respecto de este polémico tema.Los conflictos, señaló, se resuelven "con buena voluntad" de las partes porque "no hay ningún conflicto que resuelva de manera unilateral, con una sola parte".Aquí, prosiguió, hay dos sectores y "los dos tienen razón" por lo que ante esta disyuntivaque están en los poblados cercanos a las zonas donde se realizan pulverizaciones".porque, afirmó, "hay que encontrar un" en esta materia.Se lamentó porque en la Legislatura, durante todo este tiempo, no se pusieron de acuerdo para encontrar una norma. "Se aprobó un proyecto en el Senado y después hubo otro criterio en Diputados", recordó, al tiempo que se comprometió a convocar a todas las partes, a todos los sectores, para encontrar "un término medio" y "medidas que sean graduales" porque, advirtió, "hay sistemas de producción que en el tiempo no van a ser más sustentables" dado que "han cambiado hasta los hábitos de consumo y de ventas, en determinados países, con relación a determinados productos que son tratados con agroquímicos".Por otra parte, algunos dirigentes se encuentran organizando una reunión entre las entidades vinculadas al sector agropecuario, públicas y privadas, con el secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, para continuar con el análisis de la situación.La idea es que a ese encuentro que, en principio, se concretaría el lunes 10 de junio, asistan también funcionarios provinciales, en especial el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.Se maneja, asimismo, la posibilidad de que sean invitados otros nucleamientos, como Unión Industrial de Entre Ríos y el Consejo Empresario de Entre Ríos, para que puedan informarse de algunos detalles de esta problemática que, al menos hasta el momento, no encuentra una solución que permita superar las diferencias entre los sectores en pugna.