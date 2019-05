Armando Sánchez: "Fue fundamental tomarnos en serio la política"

Armando Sánchez tiene 39 años, ocho hermanos, es nacido en Córdoba capital pero vive en Entre Ríos desde pequeño: primero en Villa Paranacito y luego en Paraná. Comenzó a trabajar como canillita a los 14 años.



Estudió marketing y diseño y hoy tiene con su hermano, una empresa de toldos. De mañana, trabaja en el Archivo de la Legislatura.



Empezó a militar en el vecinalismo y luego fundó su propio partido junto a otro grupo de militantes.



Hoy quiere ser intendente de la ciudad de Paraná.



"Viví en Villa Paranacito, es una vida totalmente distinta y de mucho contacto con el río. Creo que en Paraná tenemos un río hermoso y hay que hacer más cultura y vivencia del río. Es posible, lo palpé allá", comenzó relatando en su visita a El Ventilador.



"Quiero ser intendente porque hay mucho por hacer esta ciudad es hermosa, soy paranaense por adopción, amo esta ciudad, hay tanto por hacer, somos capital de provincia, estamos al lado de otra capital de provincia, Santa Fe tiene que ser nuestra socia. Hemos visto que a través de los años, las diferentes gestiones municipales, no han encarado un proyecto serio. Ninguna ha tenido un programa de gobierno con el que ha encarado, ni siquiera antes de las elecciones, ni mucho menos después. Y así han pasado las gestiones, sin que suceda nada en la ciudad. Si pensamos cual fue la última gran obra en la ciudad de Paraná, que tenga que ver con cambiar y mejorar la matriz productiva, con transporte, servicios y desarrollo, pensamos en el Túnel Subfluvial. No puede ser que hace tanto que no se piense y que no se haga en la ciudad que sea pensar en grande", resaltó Sánchez.



El candidato aportó además: "Nos animamos a pensar en grande, hemos hecho un gran esfuerzo, hace ocho años que venimos trabajando en Paraná. En 2011 arrancamos con esta idea de hacer el partido y venimos trabajando muchísimo, con un equipo y un grupo de personas que aporta muchísimo, desde su profesionalismo, para hacer este programa de gobierno, que hemos puesto en nuestra página de gobierno Paranafutura.com".



"Hay una necesidad enorme de políticos nuevos, la gente quiere propuestas, programa de gobierno, seriedad en la política, por eso nosotros decidimos hacer un partido independiente, nuevo respecto de lo que se conoce, porque a nosotros nos cansó que tanto el peronismo como el radicalismo que gobernó Paraná, y ahora Cambiemos, sea más de lo mismo, gestiones sin propuestas, sin hacer crecer la ciudad. La gente reclama que se la tome en serio. Nosotros presentamos nuestra propuesta, nuestro programa de gobierno el 21 de septiembre del año pasado cuando todavía no se hablaba de propuestas; pusimos el eje en lo importante, en el respeto al votante, al vecino, trabajar mucho en las propuestas y darlas a conocer, con ese tiempo también mejorarlas, hablar con las organizaciones sociales, con el vecino y que nos aporte ese desafío, ese intercambio propositivo que para nosotros es muy importante", aseveró en el mismo sentido.



En el mismo sentido, dijo: "Nuestros números nos dan para tener dos concejales, ahora estamos trabajando fuertemente por la intendencia. No descansaremos hasta lograrlo".



"Para mí el respeto por el vecino de Paraná, es no presentarse como lo nuevo. Alguna vez, nuevo fue Varisco, fue Bahl. Lo importante es pensar cómo cambiar la ciudad para bien, que le cambie la vida a la ciudad, a cada vecino de Paraná", puso relevancia el candidato a intendente por Paraná. "La boleta única de papel nos pondría a todos en igualdad de condiciones" En cuanto a la boleta única de papel, Sánchez manifestó: "La pedimos en junio del año pasado, cuando se hablaba de la reforma política que quedó en la nada, que en lo único que quedó fue en cambiar la fecha de la elección, pedimos ahí no sólo la boleta única de papel, que es para nosotros, de lo que existe, el mejor, que nos pone a todos en igualdad de condiciones, sin tener que andar lidiando con la impresión de boletas. Pedimos también el fin de las PASO, que nos parece una intervención en la vida de los partidos políticos".



Apuntó asimismo que "como partido hemos hecho un reclamo a Bordet, porque ahora salió Romero (ministra de Gobierno) a decir que no están obligados a pagar la impresión de boletas, siendo que hay antecedentes de 2007, con un decreto firmado por Busti, Valiero y Bahl, y del 2015, firmado por Urribarri y Valiero, pagando las boletas en las elecciones generales a los partidos de entonces. Estamos lidiando con ese gran tema, que no nos pone para nada en igualdad de condiciones. Creemos que la boleta única de papel nos pondría a todos en igualdad de condiciones".

Destacó que la iniciativa, en sus comienzos, de entrar en política "fue porque ni a nivel nacional, ni provincial, ni municipal, ningún espacio nos hacía sentir representados. Por eso decidimos arrancar algo nuevo. Arrancamos desde abajo, por lo municipal, pero desde el 10 de enero, cuando pasen las elecciones vamos a arrancar a buscar la personería nacional de distrito provincial, para arrancar así. En un futuro queremos llegar a nivel nacional, pero esto va paso a paso".



"Algo muy bueno y muy positivo, es que los vecinos nos abran las puertas, que nos dejen contarles las propuestas. Estamos hablando de política, en un tiempo en que la gente está cansada de los políticos tradicionales, que nos den oído, que nos permitan darles nuestra boleta. Coincidimos en esto, en que están cansados de lo mismo de siempre. Nosotros no somos lo mismo de siempre", contó Sánchez. "Para nosotros fue fundamental tomarnos en serio la política" Mencionó que ellos se presentan a elecciones "diciendo exactamente lo que queremos hacer en nuestra gestión, decimos cómo lo vamos a financiar, en qué etapa de la gestión. Está trabajado desde un equipo de profesionales, como por ejemplo el ingeniero José Schonfeld, que a trabajado en sacar al detalle, lo que cuesta cada obra, es muy importante. En Paranafutura.com, está todo lo que queremos hacer, estamos pensando en el largo plazo. Para nosotros fue fundamental tomarnos en serio la política, a Paraná, a los vecinos, a nosotros".



Al ser consultado respecto de un "referente histórico" con el que se identifique, nombró a Manuel Belgrano. "Me emociona mucho su labor, toda su entrega, hasta morir totalmente pobre, por hacer una Nación mejor". Y en el orden local, "Milan C. Jelic que es el fundador de Políticas para la República a nivel nacional, es mi mentor, me ayuda y ayuda mucho al partido. Es nuestro jefe de campaña".



Para el candidato, "hay que generar buenos espacios de trabajo y que los empleados que tenemos, que es lo que podemos hacer desde el 10 de junio, hasta el 10 de diciembre, hablar con cada empleado consultándole `¿a vos te planchó esta gestión?` , `¿dónde querés trabajar?`., para que todos puedan trabajar de manera cómoda".



"Tenemos un proyecto para hacer los centros de desarrollo comunitarios, que es donde hoy existan los jardines maternales, queremos que se amplíen los servicios, para que sean centros de día para adultos, centros de atención a la comunidad, para que agentes municipales ayuden a hacer los trámites a la gente del lugar, desde el barrio, y que también esos lugares puedan ser para resolución de conflictos", propuso.



Al ser consultado respecto a si existe algún nexo del partido que integra, con la Iglesia católica, destacó: "Uno no pregunta de qué religión es uno u otro, para ingresar al partido". Negó que tengan financiamiento de la Iglesia, acotando que cuando fueron al Vaticano "no lo hicimos como partido".



"Como partido fuimos a Europa, al Parlamento Europeo, tuvimos encuentro con gente del partido Popular Europeo, hemos tenido experiencias con ex concejales comunistas de Croacia, por ejemplo, que nos cuentan la vida política. Cómo esto es un proyecto a largo plazo nos interesa tener una visión completa", aportó. "Gastamos 45 mil pesos para las PASO" Del mismo modo, aseveró: "Somos un partido totalmente independiente, nos financiamos con los aportes de cada afiliado, que lo hace con total libertad". Acotó que tras las PASO, "presentamos nuestros gastos de campaña, 45 mil pesos gastamos. Fue una sorpresa para muchos que se preguntaban cómo, sin haber puesto un solo cartel ni pasacalles, fuimos la tercera fuerza. La clave de nuestra campaña fue, llevar la boleta, llevar un folleto, que imprimimos en nuestras casas, y salimos casa por casa. Entre estos 45 mil pesos, fueron 17 mil pesos para redes sociales, 10 mil pesos en comprar cosas para nuestros fiscales, que es una tarea fundamental para cuidar voto a voto; 7 mil pesos más en folletería". Elonce.com.