Mathieu, sobre el Parque Berduc: "No es una promesa, lo estamos haciendo"

El secretario de la Juventud y candidato a concejal del Frente Creer Entre Ríos se refirió a los dichos del actual intendente de Paraná y expresó: "El intendente de Cambiemos sale de nuevo confundir a los vecinos, parece que no decir la verdad es parte de su formato de campaña. Estamos cansados de la improvisación y de la confrontación. Paraná necesita diálogo y consenso para crecer. Y una planificación en serio, con todos los actores, de todo su territorio".



"La obra del Complejo Multiderpotivo Berduc no es una promesa, ya está en marcha, lo explicaron con claridad Bahl y Bordet en la presentación, se empezó a poner en valor el parque desde el inicio de la gestión. Se han realizado numerosas obras en el interior del parque, desde mobiliarios, iluminación, que ha revalorizado y hoy se puede ofrecer nuevos servicios en todo el parque donde también hemos inaugurado la pileta semi olímpica con sus respectivos vestuarios", aclaró.



Y agregó: "Ahora viene una nueva etapa y ya hemos demostrado que podemos hacerlo, con el aporte de la provincia. Es una obra posible y necesaria, una demanda de todos los clubes y deportistas de la ciudad".



Luego se refirió al predio donde el municipio desarrolla el cordón fruti hortícola, "en buena hora que el municipio haya recapacitado -por si los ciudadanos no lo recuerdan- el propio Varisco tuvo que enfrentarse a los vecinos cuando en el 2017 pensaba vender ese mismo predio a una empresa de colectivos para transformarlo en playas de maniobras y guarda de unidades".



"Tampoco dice nada Varisco de cuando iba a entregar a empresarios el parque botánico, si no fuera por Bahl que recibió a los vecinos, no hubieran podido lograr detener ese negociado nefasto, porque siempre ha hecho todo de espaldas a la gente, sin consulta y sin ver las verdaderas necesidades de nuestra comunidad" reflexionó Mathieu.



Por último el candidato a concejal dijo, "el puente Paraná - Santa Fe, es otro de los temas que más nadie se recuerda y no se sabe si se va hacer, ni dónde, pero la propuesta municipal fue rechazada por numerosos vecinos. Ahora, de repente, con todo lo que hemos hecho en la ciudad de Paraná donde el municipio está cada vez más ausente, nos cuestiona los proyectos que tenemos para mejorar las condiciones donde se desarrollan deportistas, mejorando y poniendo en valor uno de los principales lugares para la práctica deportiva en la ciudad de Paraná", finalizó.