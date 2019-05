El Ventilador: lo que el sexto paro general nos dejó

Fue organizado por la CGT, las dos CTA y los Moyano; y es el sexto que se realiza en los tres años y medio que van del gobierno de Macri.

Este miércoles no hubo oficinas públicas, bancos, ni clases en muchos lugares.



Sucede también que la adhesión al paro por parte de la UTA garantizó que no funcionen colectivos, trenes, subtes en la Ciudad de Buenos Aires y hasta vuelos en todo el país.



Por lo tanto, tampoco hubo recolección de residuos ni combustible en algunas estaciones de servicio.



Por su parte, el sindicato de Comercio se sumó a la protesta, pero sin embargo se pudo observar, al menos en la ciudad de Paraná, muchos locales con sus puertas abiertas... tratando de vender algo en épocas de caída del consumo.



Este paro marcó una diferencia con lo sucedido el último 30 de abril, cuando la adhesión no fue tan grande y el gobierno nacional minimizó el impacto de aquella medida de fuerza.



La primera en levantar la voz en horas de la mañana fue la ministra de seguridad Patricia Bullrich, que afirmó que "estamos hartos de los paros".

En horas del mediodía, mientras el presidente Macri encabezaba un acto por el día del Ejército, la cúpula de la CGT realizó una conferencia de prensa la sede de Camioneros, con Hugo Moyano a la cabeza.



La jornada se desarrolló sin disturbios pero con cientos de concentraciones en todo el país.



En Capital Federal el dato del día en cuanto al operativo de seguridad estuvo dado por el debut de las "SuperVallas". Una nueva herramienta de máxima seguridad desplegada por Gendarmería para la contención de manifestantes, que causó fuertes opiniones encontradas.



Mientras tanto, en la ciudad de Paraná hubo ollas populares sin corte de tránsito organizadas por la Corriente Clasista y Combativa en los barrios Capibá, Toma Nueva y Pancho Ramírez, entre otros.



Una jornada de protestas marcada por la inactividad.



Un día de paro general que para algunos se impuso por su contundencia y, para otros, deja dudas sobre la legitimidad de la adhesión total al no contar con transporte. Escenario nacional, tiempo electoral Es tiempo de definiciones y en Cambiemos lo saben. Las especulaciones sobre la fórmula presidencial y la existencia o no de internas dentro del propio espacio son muchas, pero los tiempos obligan a definir.



La UCR ratificó el lunes pasado en Convención Nacional continuar dentro de Cambiemos y con el apoyo al presidente Macri.



Mientras tanto, por su parte y para que no queden dudas, María Eugenia Vidal ratificó ayer su candidatura para la reelección como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, descartando la posibilidad de lo que se denoiminó como PLAN V para reemplazar a Mauricio Macri.



Desde Córdoba, el cuarteto integrado por Schiaretti, Massa, Pichetto y Urtubey, mandó señales de unidad en una nueva reunión.



Allí, Massa ratificó que irá por la precandidatura presidencial dentro de este espacio de Alternativa Federal.



También hizo lo propio Roberto Lavagna, pero ya lejos de aquel espacio que agrupa al peronismo no Kirchnerista. El ex ministro de economía ratificó su voluntad de ser candidato a Presidente en una reunión ante empresarios en Buenos Aires, el sábado pasado.



Así, en medio de estas definiciones a cuentagotas con candidatos que buscan surgir como una tercera opción, apareció Duran Barba desde Brasil agitando una vez más la idea de la grieta.



Polémico como siempre, el asesor de campaña de Cambiemos brindó una entrevista al diario O'Globo con definiciones que enseguida se instalaron en la opinión pública. Entre otras declaraciones dejó una definición contundente: dijo que "Cristina asusta y Macri decepciona, pero que a la hora de votar el miedo se impondrá sobre la decepción".



Además dijo que ve firme al presidente en su decisión de ser candidato. Pero no duda en que desistirá si ve que su candidatura no es bueno para Cambiemos.



¿Dejó abierta la puerta, Duran Barba, a la posibilidad de que Macri se baje si las encuestas no lo siguen acompañando? Entre definiciones y especulaciones, los tiempos se acortan y los nombres empiezan a instalarse. ¿Quiénes serán finalmente todos los protagonistas en las PASO nacional 2019?