"Es cierto que falta mucho por hacer, pero nunca se ha hecho tanto como ahora"

, en diálogo con, afirmó: "Ahora estoy más tiempo en la calle que en la oficina, a veces es al revés, hay días que tenés un expediente complicado que me lleva varias horas en la oficina. El hecho de ser candidato no suplanta ni elimina el hecho de ser gobierno".Mencionó que este miércoles recorrió los barrios de la zona de "La Base" de Paraná.En esa zona estamos haciendo la cloaca de la colectora sureste, estamos en Newbery, pavimentando Miguel David, que es una obra grande", afirmó.Esa obra de Miguel David, es una obra complicada, los obreros están trabajando con una retroexcavadora, al lado de la cañería del gas. Ya pasó la cloaca, ahora están haciendo el desagüe. Tiene que pasar por Faustino Parera, que va entre Tibiletti y Newbery. Con eso la zona este va a estar muy bien, se terminó Garrigó, ya una parte de Newbery pero hay que seguir", manifestó el intendente.Consultado respecto de la "baja presión" de agua en algunos lugares de la ciudad y los cortes en el servicio, sobre todo en verano, aseguró: "No debería suceder, porque hemos logrado colocando más bombas en la Toma, que toman agua cruda del río, hemos logrado aumentar más de un 15 % la captación de agua que luego es potabilizada. Puede ser que haya zonas con redes muy chicas y tengamos que poner un caño de media, eso va surgiendo y se está trabajando y mucho".Esa es una tarea que hacemos en todos los lugares que pavimentamos, salvo los grandes colectores, donde no hay otra posibilidad y tiene que ir por calzada. Hay que hacer las cosas bien y que duren toda la vida", enunció Varisco.Asimismo dijo que "el tema de la seguridad es claramente un tema provincial, porque el gobernador tiene el monopolio del uso de la fuerza pública que es la policía. Ante el delito el municipio no interviene ni debe intervenir. Pero síAntes de que se produzca el delito, avisamos a la policía".En cuanto al tema empleo, dijo: "El sueño de todo intendente es pasar de ser una ciudad de servicios (empleados públicos empleados de comercios), que no está mal, y sumarle la producción, que son cuatro ejes, tecnología, industria, cordón frutihortícola y el turismo.Y después el municipio otorga lotes en el Parque Industrial que está quedando chico, cada vez va ganando más terreno en el cordón frutihortícola que ahí si trabajan todos los sectores. Se puede hacer mucho".Al ser consultado por lEs el 55%, e incluso el más bajo que ha tenido el municipio en los últimos años. Se ha dicho que se va a hacer el colector sureste que hace ya ocho meses está en ejecución y tenemos asegurado su financiamiento. La tercera falacia y preocupante es que se ha dicho que sobran 2000 empleados. En el municipio no sobran empelados. El ajuste no pasa por el Estado, no echamos ni vamos a echar a nadie. Y se tiene que tener en cuenta que Paraná es la única ciudad de país, de mediano porte hacia arriba, que no privatizó. Y lo hicimos en una gestión nuestra: limpieza, parques y paseos, obras viales, obras sanitarias y alumbrado tienen servicios estatales. Esto no quiere decir, y me prevengo, que no llamemos a las empresas privadas. Tenemos un convenio con una empresa para arreglar cañerías de agua y cloacas, tenemos contrato con seis empresas viales que están en Paraná, trabajando. Y está bien que haya esta mezcla, pero el estado tiene que tener un precio testigo, porque hay que controlar el estado y el privado. Es mentira lo que se habla de personal. Estamos en un estado óptimo"."Los recursos que tenemos de manera instantánea en distintas cuentas, son 630 millones de pesos, es decir que el municipio tiene una gran solidez, financiera y económica", destacó.Al mismo tiempo, aportó: "Hay muchas empresas donde hay chicos que exportan sistemas de computación y muchas empresas farmacéuticas, y se necesita un parque para esto".En cuanto al tema electoral, aseveró: "el tema nacional se va a discutir en agosto y septiembre. En una jornada como hoy, y lo digo con mucho respeto al derecho de huelga, está claro que la gente quiere un cambio de rumbo a nivel nacional. Eso está claro y lo decimos también sin irnos de Cambiemos. Pero también está claro que la gente no quiere volver al pasado, creo que hay que buscar el ancho camino del medio y en eso tiene que transformarse Cambiemos"."Integramos Cambiemos, venimos del radicalismo, en Paraná tenemos una cosa muy distinta, porque hay mucho peronismo con nombre y apellido, la UCR, el PRO, con su impronta, y además muchos sectores independientes", entendió., esto es el Contrato Social que decía Rousseau, en la Revolución Francesa".. Y acotó: "Soy de oídos abiertos, anoche en el debate que se realizó en la UCA, los candidatos que no son gobierno, dijeron de cosas, que no van a ser, se habló de estatizar los colectivos y si ganamos no lo vamos hacer. Alguien hablo de mayor participación ciudadana y tiene razón. El plan estratégico de desarrollo se funda en el código de edificación y Código Urbano y están todos los sectores, el candidato que lo planteó tiene razón al decir que no alcanza, que hay que tener más participación, hay que estar abierto a todo y saber cambiar. La política y la vida es el cambio y la velocidad del cambio".Para finalizar, Varisco le habló al paranaense: ", que estamos construyendo diez avenidas y muchas cosas más. Estamos mejor que en el 2015".