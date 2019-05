Vidaer se movilizará a Tribunales: "La justicia no nos da respuestas"

La Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer) se movilizará eSTE jueves 30 de mayo hasta el Palacio de Justicia de Paraná, para manifestar su disconformidad con lo que consideran un "uso indiscriminado" del juicio abreviado.



"Estamos frente una justicia que, nuevamente, no está dando respuestas a los familiares de las víctimas", lamentó Carla Cusimano, integrante de Vidaer. Además, quieren reunirse con Castrillón y la Ministra Romero.



Señaló a APF que "algunos fiscales pretenden resolver causas de homicidios o violaciones con juicios abreviados".



"Entendemos que desde la justicia se está haciendo un uso indiscriminado de esta herramienta legal que además los jueces, por supuesto, homologan", criticó.



Del mismo modo se refirió a las tobilleras electrónicas o las prisiones domiciliarias que se otorgan a "procesados o imputados por delitos graves, que después devienen en los resultados que hemos visto en nuestra ciudad".



"Ante estas situaciones, entendemos que debemos reclamar siempre pensando en tener un servicio de justicia mejor, ya no por las causas de la Asociación sino por todas las familias de las víctimas a quienes les están haciendo creer que un juicio abreviado es la única forma de resolver el conflicto", subrayó la integrante de Vidaer.



"Hasta el momento algunos fiscales han respetado la voluntad de las familias cuando no han estado de acuerdo con este proceso. Pero ahora ya estamos viendo cómo les hacen saber que aunque no quieran, ellos tienen la potestad de llevar adelante un juicio abreviado de todas maneras", expresó luego. "Sabemos que es así y también sabíamos que en algún momento esta buena voluntad de los fiscales se iba a terminar. Por eso la Asociación ya había planteado este tema incluso en la reunión que mantuvimos con la Ministra de Gobierno hace un año atrás, donde dejamos en claro la necesidad de reformar este aspecto de nuestro Código Procesal para incluir a la querella en la negociación que se da para llegar al juicio abreviado y que actualmente solo contempla al fiscal y al defensor", remarcó. Pedidos de audiencia Cusimano comentó a esta Agencia que meses atrás la Asociación presentó una nota solicitando una audiencia con el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón. El objetivo es "plantearle estos temas y otros, pero no hemos recibido respuesta", lamentó.



Apuntó además que esperan la respuesta a otro pedido de audiencia a la Ministra de Gobierno, Rosario Romero, "para saber sobre el avance en el pedido de aumento de recompensa en la causa de Roque Grinóvero". (APF).