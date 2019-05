Aborto: Escuela amonestó a nueve alumnas por hacer "pañuelazo" en el recreo

La nueva movilización para impulsar por octava vez en el Congreso un proyecto que apruebe el aborto legal, seguro y gratuito fue masiva. No solo fue en Buenos Aires, sino en todo el país. En ese contexto, un grupo de alumnas de un colegio de Salta intentó manifestarse con los pañuelos verdes, símbolo de la iniciativa, indicó. Las autoridades les pusieron amonestaciones a nueve de ellas, de acuerdo a lo que denunciaron las estudiantes.Según el comunicado de los alumnos, a las 10.50, nueve chicas de quinto año de la Escuela de Comercio N° 5076 Arturo Illia fueron al patio de la institución para sacarse fotos con el pañuelo verde. "En ese momento recibieron la orden de volver a ingresar a sus respectivos cursos, aunque el recreo aún no había finalizado", señala el texto.De acuerdo a ese relato, primero fue la preceptora del curso quien intentó disuadir a las chicas de seguir en el patio, pero luego fue la vicedirectora de la institución la que "de manera repetitiva" les ordenó volver a los cursos "con empujones".Dentro de las aulas, según el texto de los chicos, la vicedirectora les recriminó que se hubieran manifestado cuando para ella "no se pueden realizar este tipo de actividades". "Momento después la señora María Albornoz hizo una reunión con los delegados de los cursos a los que pertenecen las chicas involucradas, en la cual les hizo saber que se aplicarían amonestaciones y se citarían a los padres de las alumnas", consigna el texto de los alumnos.En la copia de una de las amonestaciones entregadas minutos después se apercibió a una estudiante, según consta en el documento, por "realizar actividades no programadas" y por "incumplimiento del uniforme".No es la primera vez que sucede algo así. En Catamarca, un cura le prohibió a una alumna usar el pañuelo verde. "Es un colegio católico", le dijo. Sus compañeras viralizaron el momento en el que el sacerdote la llevó a la preceptoría.