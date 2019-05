Bordet abogó por "un proyecto que nos devuelva la esperanza a los argentinos"

"Si en el contexto nacional la macroeconomía nos sigue dando indicadores como los que tenemos, no tenemos ninguna posibilidad de desarrollarnos como país ni como provincia", advirtió el gobernador Gustavo Bordet en Victoria consultado por la prensa local sobre el paro nacional de este miércoles."Si hay tasas de interés que están en el 73 por ciento, nadie va a invertir un peso en capital de trabajo para ampliar una línea de producción en industria. Si a alguien le sobra un peso lo va a poner en bonos, en letras, plazo fijo, lo va a colocar en los mercados financieros", advirtió."La inflación ha licuado los salarios de los trabajadores, generó una gran distorsión que provocó una profunda recesión en la Argentina sumada a los tarifazos hace que tengamos hoy inflación con recesión que es lo que se conoce como estanflación", precisó Bordet."En ese contexto macroeconómico, si esto no se cambia, si no se sale de un esquema especulativo y de renta financiera para pasar a un modelo que priorice la producción, el trabajo y el desarrollo, la verdad es que vamos a estar complicados. Habrá futuro si hay un cambio de modelo", afirmó el gobernador."Interpreto que la cuestión es mucho más profunda, tenemos que, desde el lugar que nos toca como dirigentes, ser capaces de elaborar un proyecto que le devuelva la expectativa y la esperanza a muchos argentinos y entrerrianos. No resignamos a que hay que estar mal hoy para poder estar bien quién sabe qué día y qué año", aseveró.El mandatario entrerriano realizó este miércoles una caminata en calles de Victoria y luego brindó una conferencia de prensa. También visitó a Agrupación Cultural Victoria donde se reunió con autoridades de la Comisión Directiva y participantes del proyecto Victoria al Piano, quienes recibieron apoyo de la provincia. Además visitó en la Capilla Nuestra Señora del Huerto.Estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, además de la candidata a intendenta de Victoria, Isa Castagnino; y el candidato a senador, Adrián Díaz.En el marco de la conferencia de prensa, el gobernador respondió sobre diferentes temas de actualidad, como el paro nacional de este miércoles. También hizo referencia a la marcha de su gobierno y a las ideas y proyecto para la próxima gestión."Si algo caracterizó a nuestras gestión ha sido trabajar con todos los sectores. Las elecciones son hitos de la democracia que posibilitan la renovación de autoridades, pero una vez que ese proceso se agota automáticamente hay que trabajar institucionalmente con todos los sectores"."Los tiempos que vienen no serán sencillos en la Argentina, tampoco lo serán en Entre Ríos porque no somos una isla entre las 24 provincias, y esto va a requerir de una convocatoria a futuro para el gobierno muy amplia, de todos los sectores de la vida política, institucional, social y económica para poder llevar a adelante un plan de gestión que de una vez por todas elabore políticas públicas que trasciendan gestiones de gobierno"."A mí no me mueve ningún otro interés que el beneficio de la provincia. Mi propuesta es para los entrerrianos, venimos trabajando sobre una base que empezamos a construir a partir del ordenamiento financiero de la provincia que nos posibilitó desarrollar un ambicioso plan de obras públicas, programas de salud, programas de desarrollo social que universalizaron las políticas públicas y desarrollar políticas activas de turismo. Esto nos a proponer para los cuatro años que nos quedan políticas con una visión estratégica que la provincia necesita y políticas públicas que trascienden gestiones", afirmó Bordet.Detalló los ejes de trabajo y apuntó que una de esas políticas apunta a un sistema portuario integrado. "Al momento de asumir, pese a tener dos de los ríos más caudalosos del mundo, no teníamos ningún puerto habilitado. Pero hoy tenemos Diamante, Concepción del Uruguay e Ibicuy habilitados y operativos", dijo y agregó que al puerto de Ibicuy se llega en tren con cargamentos de madera desde el norte, de la zona de Misiones. "Esta política hay que desarrollarla a futuro porque estamos a mitad de camino. Hay que cargar contenedores, sacar los pollos por Concepción del Uruguay y por Ibicuy no solo sacar el arroz que está saliendo hoy sino también los cítricos dulces en contenedores", remarcó.Indicó que el segundo eje es ir hacia una nueva matriz energética en la provincia y apuntó que, además del cierre norte que se realiza para repotenciar y garantizar la soberanía energética en los departamentos La Paz, Federal, Feliciano y Federación, se hace con el gas uniendo los dos gasoductos troncales para tener más potencia y una mejor distribución en todo el territorio entrerriano. Dijo que también se debe avanzar hacia una nueva matriz que se base en energías renovables y detalló que se están haciendo en inversiones para biomasa en Ubajay por 20 millones de dólares, además de la energía solar que se está explorando en las cadenas avícolas y arroceras con paneles solares en granjas y en bombas para el arroz. Además de la energía eólica.Y el tercer eje tiene que ver con avanzar en trabajar de manera muy fuerte en todo lo que es la red vial secundaria y terciaria, con nuestros caminos de la producción."Con un sistema portuario integrado, con una nueva matriz energética y con una red vial secundaria y terciara en condiciones podemos garantizarle a nuestros productores la posibilidad de tener una ventaja competitiva en la estructura de costos, por ende una mayor rentabilidad y la generación de empleo desde sector privado. Eso se va a generar con políticas públicas como ésta, no como escuché por ahí con un shock mágico que de golpe hace que brote el empleo. El empleo se genera aplicando políticas sistemáticas como estas que son las que queremos completar en estos últimos cuatro años de mandato que me va a tocar como gobernador. Esta es la visión de Entre Ríos que tenemos para adelante, para el desarrollo, para el trabajo para el empleo, pero también para el desarrollo humano donde las personas y las familias necesitan estar contenidas a través de la salud, de programas sociales, del turismo, del deporte, de la cultura y, fundamentalmente, a través de la educación que es lo que nos va a permitir tener el día de mañana hombres y mujeres que tengan libertad de pensamiento para decidir y para ejercer sus derechos de ciudadanía. Por eso estamos trabajando mucho en educación", indicó Bordet.