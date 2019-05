Lavagna presentó su propuesta para crear políticas públicas

Política Massa definirá su futuro electoral en el congreso del Frente Renovador

El precandidato presidencial de Consenso 19 Roberto Lavagna presentó ayer una propuesta para crear un Consejo para el Desarrollo Económico y Social, con el objetivo de generar políticas públicas generales, en momentos en que se aleja la posibilidad de acordar con Alternativa Federal.Casi a la misma hora del encuentro en Córdoba de Sergio Massa, Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto, el ex ministro de Economía compartió un desayuno con las autoridades de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), la Cámara de Comercio argentino-canadiense y la Cámara de Comercio argentino-británica en la Ciudad de Buenos Aires.En Córdoba no hubo menciones públicas a Lavagna y el mensaje fue ratificar las PASO, algo con lo que el postulante de Consenso 19 no está cómodo.Solo hubo conversaciones entre las segundas líneas, pero la sensación en el entorno de Lavagna es que la posibilidad de la alianza con los peronistas está cada vez más fría, aunque todavía no hay tiempo hasta la presentación oficial ante la Justicia Electoral."En Consenso 19 hemos hecho diez puntos que publicamos con una visión de cómo sería una forma de gobierno y hoy hemos presentado un proyecto de un Consejo Económico y Social, que de manera permanente junte a empresarios, sindicalistas, sociedad civil, en fin, todo lo que fue el diálogo argentino. Eso hoy ayuda a los períodos intra-elecciones. El proyecto va a estar colgado en las redes hoy también", señaló el economista sobre su propuesta.Además, sostuvo que "hace ya muchos años que la política argentina está dominada por dos polos y esos dos polos son por definición antitéticos con muy poca disponibilidad para desarrollar consensos"."En el 2015 a nadie parecía importarle mucho esto, hoy las cosas son distintas. Se ve que no hay en Argentina poder suficiente para gobernar simplemente con uno de los dos lados de la grieta y que hace falta un consenso. Los dos polos no quieren que haya un consenso. Su sobre vida pasa por no dejar que crezca nada en el medio", agregó Lavagna.