Massa definirá su futuro electoral en el congreso del Frente Renovador

Política Alternativa Federal ratificó que definirá a su candidato en las PASO

El ex diputado Sergio Massa definirá este jueves su futuro electoral cuando se realizará el congreso del Frente Renovador, en el que se establecerá si el dirigente continuará dentro de Alternativa Federal o bien explorará un acercamiento al peronismo kirchnerista.Tras participar este martes en Córdoba de la cumbre de referentes de Alternativa Federal, el espacio peronista no kirchnerista que quiere expresar una "tercera vía" electoral, Massa sigue postergando una definición.Fuentes del entorno del líder del tigrense señalaron a NA que ven más probable su continuidad en Alternativa Federal y no pasarse al kirchnerismo: "Nunca se sabe, pero no vemos eso".A la salida de la reunión en Córdoba, Massa confirmó su trabajo dentro de Alternativa Federal y su deseo de ser candidato presidencial de ese espacio, pero ató su definición a lo que suceda el jueves en el marco del encuentro de los 600 congresales del FR que se hará en Parque Norte."Nosotros tenemos el jueves el congreso del Frente Renovador. Ahí se va a fijar la posición oficial y candidatura. Obviamente para nosotros es muy importante y respetamos la opinión de intendentes, legisladores y convencionales", planteó.En las conversaciones reservadas que mantuvo con el kirchnerismo, Massa recibió el ofrecimiento de ser el único candidato a gobernador del espacio que llevará la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Kirchner y competir en un mano a mano con María Eugenia Vidal.Pero la participación del tigrense en la cumbre de Alternativa Federal y el anuncio de la fórmula Axel Kicilloff-Verónica Magario para la Gobernación bonaerense pareció desinflar esa posibilidad.