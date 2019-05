Paro nacional: Cómo impacta en Entre Ríos la huelga que empezó a medianoche

Política Las oficinas de ENERSA estarán cerradas este miércoles pero habrá guardias

Con acatamiento total, no circula el transporte de corta, media y larga distancia en la capital entrerriana. Desde la madrugada, las dársenas de la terminal de colectivo lucen vacías. Asimismo, trabajadores ferroviarios ratificaron aque ayer, a las 18.45 partió el último servicio del tren desde Colonia Avellaneda a Paraná. Los recorridos se retomarán el jueves a las 5 de la mañana.Sin embargo, el ciudades como Gualeguaychú y Concordia el transporte urbano funcionará, aunque habrá menos coches en circulación.Mientras tanto, en Paraná, la recolección de residuos domiciliarios se suspendió a partir de la medianoche y durante todo el día de hoy.Los bancos no atenderán al público y tampoco habrá actividad en muchas oficinas públicas. Asimismo, los sindicatos docentes se suman a la medida.Enersa es una de las empresas estatales que no atenderá al público. "No obstante, se continuará atendiendo el servicio con los sistemas deguardias correspondientes" se indicó en un comunicado.Anses informó que el organismo abrirá sus puertas con normalidad y que se respetará el cronograma de turnos asignado previamente.Los 20 sindicatos del transporte aglutinados en la CATT, incluidos los portuarios, marítimos, aeronáuticos, colectiveros y ferroviarios, adhieren al paro. A ellos hay que sumar a los metrodelegados adheridos a la CTA.Los bancarios también se adherirán al paro general, por lo que las sucursales de todo el país permanecerán cerradas.La protesta también afectará la habitual tarea de recarga de los cajeros, pero se mantendrá el expendio de efectivo en cajas de supermercados y algunas farmacias.En la Municipalidad, la adhesión al paro de actividades está convocada por todos los gremios, pero se anunció que se mantendrán los que se consideran servicios esenciales."La modalidad que llevaremos a cabo es la que siempre hemos hecho: el paro va a ser total, pero con asistencia de la gente que está a cargo de los servicios esenciales, como recolectar los residuos de hospitales, centros de salud y clínicas sanitarios. También, garantizar el servicio en Obras Sanitarias y alumbrado público. Esos servicios se mantendrán. No habrá servicio de recolección de residuos domiciliarios. Eso será a partir de las 0 hora del miércoles", precisó en declaraciones aJorge Brocado, secretario general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem)."Creemos que habrá una gran adhesión porque la gran mayoría está en desacuerdo con las políticas del Gobierno. Pensamos que esta medida debería haberse tomado mucho antes, demasiado han aguantado los trabajadores", señaló Brocado.Por su parte, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos señaló en un comunicado que "adhiere y convoca al paro nacional del 29 de mayo, dispuesto por la CGT y las CTA y al que también adhirió la Ctera".La medida de fuerza resuelta por las centrales sindicales se llevará adelante en todo el país para expresar "el rechazo al ajuste, los tarifazos, los despidos y la creciente desocupación y pobreza producto de la política económica que lleva adelante el Gobierno nacional", explicaron."Esta realidad económica golpea en nuestras escuelas de manera cotidiana y afecta el salario docente que no escapa a la pérdida del poder adquisitivo sufrido por el conjunto de la clase trabajadora", señalaron desde Agmer.Por ello, desde Agmer, en el marco de la Ctera, "seguimos reclamando Paritaria Nacional Docente, salarios dignos, nueva Ley de Financiamiento Educativo y escuelas en condiciones dignas de enseñar y aprender", explicaron en el escrito.En igual sentido, los docentes privados se adhirieron al paro del 29 sin concurrencia al trabajo. La conducción del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) convocó a sus afiliados al paro general.UPCN Entre Ríos, nucleado en la CGT, ya confirmó su adhesión. También la CTA Autónoma, donde se encuentra alineada la conducción provincial de ATE, convocó a la huelga con ollas populares en todo el país.En Paraná, el Sindicato de Obras Sanitarias difundió un comunicado anunciando que se suma a la medida "en rechazo a las políticas del gobierno".En los hospitales públicos se garantizarán los servicios de guardia, mientras que los sindicatos docentes anunciaron que también van al paro.La huelga abarcará además a los empleados de la construcción de Uocra, empleados de Comercio y otros.En cuanto a los Camioneros, el sector encabezado por Moyano confirmó esta semana su adhesión y dispuso, además, instalar ollas populares durante el día del paro y hacer una conmemoración del Cordobazo, al cumplirse 50 años de esa protesta.