Brafa: "Necesito ver a mis nietas en una ciudad diferente"

obtuvo en las PASO el porcentaje que se necesita para participar en las generales del próximo 9 de junio.Brafa es candidata a intendente de Paraná, tiene 55 años; casada, dos hijos. Es empleada administrativa de la Secretaría en la EET Nº 1. Fue presidenta de su vecinal, en Villa del Parque.Se afilió a este partido porqueSu primera medida sería: fortalecer las cooperativas de trabajo, bajar los impuestos y descentralizar el municipio."Vengo de un debate que hicieron en la UCA, estuvieron presentes Sergio Varisco, Marcelo Haddad, Armando Sánchez, Sofía Sforza", contó.La candidata a intendente de Paraná aseveró que trabajan "con los técnicos de cooperativas."."El que tiene un oficio no pasa hambre, lamentablemente el oficio se está perdiendo. Queremos que los jóvenes que no saben hacer nada, se capaciten para tener un trabajo", destacó, al tiempo que mencionó que auspician cooperativas de herrería, de carpintería, entre otros.Al mismo tiempo, aportó que en la Confederación Vecinalista de Entre Ríos, "Nos interesa que trabajen, que se reactive el mercado interno, Paraná lo necesita".Dejó en claro que con su lista "fuimos a 35 barrios, los visitamos, en dos meses y medio"."Siempre fui una trabajadora social, no tenía en planes ser la candidata, se dio por un consenso de los vecinos. Soy una persona de Iglesia, muy activa, trabajo en lo social en los clubes, he trabajado ayudando a mucha gente. Fui presidenta de una comisión vecinal, tuvimos frutos importantes.Quiero ver a los chicos que veo todos los días en el colegio, diferentes; además, como trabajo con chicos con adicciones, y esto ha hecho que a mí, que debo hacer algo", resaltó.Para la candidata, "generando trabajo, podemos empezar a mover esta máquina que está tan detenida. Si cobramos altos impuestos, no se puede trabajar. Estoy recorriendo, por ejemplo el centro, y el comerciante no da más. Si vos no le bajas el impuesto, encima que pagamos doble la tasa de luz, algo que no se puede entender, el comerciante no puede tomar más empleados. Si ocurre de manera contraria, se van a seguir abriendo más puestos de trabajo".Dijo que se diferencian del resto de las propuestas, ya que "queremos la Carta Orgánica, implementarla y dejarla en funcionamiento, Desde el 2008, se podía haber reglamentado en la municipalidad y no lo han hecho, para que esto quede un derecho y una obligación para el ciudadano y la comuna, para que vayan cambiando las cosas. En Paraná se está refaccionando la peatonal, nos preguntamos por qué ahora se está haciendo, cuando la situación es muy lamentable. Hoy se necesita trabajo".Entre los proyectos que tienen para la ciudad, una es "descentralizar las vecinales, dividir Paraná en cuatro, sur, norte, este y oeste. Hay unas doscientas vecinales. Sabemos que hay punteros políticos que no trabajan en sí para el barrio entero, sino para algunos. Vamos a trabajar con los presidentes vecinalistas, que se hagan las elecciones, se los va a llamar de a dos, habrá un veedor municipal al que tendrán que dirigirse para que la municipalidad baje a los barrios, junto a los concejales"."Estoy muy conforme, sacamos una buena elección en las PASO: 3620 votos, en tan poquitos días de campaña. Lo nuestro fue faraónico, caminábamos y caminábamos, íbamos hacia el vecino que está muy disconforme. Fuimos a los barrios periféricos, la gente está sufriendo demasiado, con mucho miedo, y eso me preocupa. Tienen miedo a los gobiernos actuales, tienen temor de perder el trabajo", puso de manifiesto.Aportó que siempre ha trabajo en los cocial, ayudando a la gente. "Para ellos, que yo esté en esto, es importante, porque se sienten representados, y eso es bueno. Yo también defiendo la vida. El doctor Lino Sapetti que está en la fórmula como candidato a gobernador también es defensor de la vida. Hablar de pro vida no es solamente en el vientre materno, sino es toda la vida; los ancianos también son pro vida, hay que cuidarlos".Para Brafa, l, fue un desgaste muy grande, no era fácil hacernos conocer. Llegamos a mucha gente, a través de los medios, de seguir caminando y eso es muy importante. Sabemos que tenemos un piso, no sabemos cuál es el techo".En tanto, afirmó: "los jóvenes necesitan escuchar, soy de las defensoras de que hay que enseñar más de política".¿Se puede hacer política sin dinero? se le consultó a la candidata a la intendencia, y respondió: "Sí se puede hacer política sin dinero. Nosotros lo hacemos". Además, respondió a la pregunta de ¿cuánto gastaron en las primarias?: "Habremos gastado entre 10 mil y 20 mil pesos".Braffa entiende que "hay cosas que no van y no acompañaríamos a cualquiera que gane una elección.La gente que me acompaña tiene esta misma idea, por eso estamos trabajando a pulmón, hacemos locro, empanadas, rifas, para solventar esto. Lo hacemos con una convicción: Paraná necesita resucitar".