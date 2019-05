Kicillof - Magario, fórmula por el kirchnerismo para Provincia de Buenos Aires

El kirchnerismo volvió a adelantarse y oficializó la fórmula que competirá por la gobernación bonaerense: Axel Kicillof y Verónica Magario serán los candidatos que compartirán boleta con el dúo Fernández ? Fernández en las PASO del 11 de agosto. La noticia la confirmó el Partido Justicialista, pero antes se conocieron las felicitaciones de distintos intendentes.A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el PJ avaló la información que distintos alcaldes peronistas habían adelantado a lo largo de la tarde., tuiteó el partido.Antes, el presidente del PJ provincial e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, había escrito: "Felicitaciones @Kicillofok y @magariovero, nuestra fórmula para volver a tener un gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires", escribió Gray en su cuenta de Twitter.La novedad llega luego de que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, confirmara que participará de las PASO junto a Alternativa Federal, el espacio que nuclea al peronismo no kirchnerista, y que lideran los gobernadores Juan Schiaretti de Córdoba y Juan Manuel Urtubey de Salta, y el senador Miguel Pichetto., escribió en un tuit.De este modo, la fórmula queda conformada por un dirigente del núcleo duro kirchnerista como Axel Kicillof, que actualmente se desempeña como diputado nacional por Unidad Ciudadana, y Verónica Magario, intendente de La Matanza, el distrito con mayor población de la Provincia, clave en toda contienda electoral. Los alcaldes justicialistas exigían poner una figura propia en el binomio electoral.El kirchnerismo se anticipa nuevamente al resto de las fuerzas políticas definiendo sus candidaturas, luego de que el operativo para atraer a un Massa que penduló entre las distintas vertientes peronistas, quedara trunco tras la reunión de los federales en Córdoba.Por Cambiemos, y de no mediar sorpresas, María Eugenia Vidal buscaría la reelección, todavía sin compañero de fórmula elegido.En tanto, en las últimas horas, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que Alternativa Federal cuelgue a sus candidatos presidenciales en la boleta de la gobernadora bonaerense. Así, Vidal sumaría electores ajenos, una necesidad imperiosa para la mandataria dada la caída de Macri en todas las encuestas, sobretodo en el conurbano.Cabe destacar que en la Provincia no cuenta con balotaje, por lo que las elecciones se definirán en la primera vuelta. Por eso, la gobernadora requiere de la mayor cantidad de votos posibles para una contienda que no tendrá segundo round.Fuente: Ámbito.com