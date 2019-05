Bordet: "Creo en las políticas públicas que trascienden los gobiernos"

El gobernador Gustavo Bordet ratificó este martes su decisión de impulsar nuevas obras de infraestructura para la producción y el trabajo en Entre Ríos en el periodo que viene. Fue durante sus visitas a Rosario del Tala y Nogoyá. También reiteró la importancia de la participación de las mujeres en la política y adelantó que insistirá con el proyecto para la equidad de género en los cargos legislativos."Elegimos estar en el lugar, cara a cara con los vecinos, y decirles qué es lo que queremos para la provincia de Entre Ríos y para nuestras ciudades", expresó el mandatario luego de recorrer empresas, espacios públicos y edificios históricos y culturales en ambas ciudades. "Cuando uno recorre la provincia refuerza sus vínculos y sentimos la adhesión de la mayoría de los entrerrianos", apuntó.Además, "aceptamos las críticas y respondemos a las preguntas que nos hace cada vecino. No necesitamos dirigentes que vengan de afuera a decirnos qué hacer. A mi los entrerrianos me conocen por mis actos de gobierno", afirmó.Acompañado por la candidata a vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, Bordet habló ante mujeres de todo el departamento Tala. "El hecho de que hoy las mujeres tengan esta participación en política tiene que ver con este compromiso y esta movilización" y adelantó: "con Laura vamos a insistir, en que el 50 por ciento de los cargos legislativos sean para las mujeres"."En estos segundos cuatro años lo que queremos es consolidar todo lo que hicimos. Dejar una provincia previsible. Creo mucho en las políticas públicas porque es la que trasciende la gestión de gobierno. Son cosas sobre la que nadie discute"."Acá hay ejes que tienen que ver con el equilibrio fiscal que esto no es mérito de ningún partido político. El equilibrio fiscal tiene que defenderse a rajatabla porque esto es lo que nos da previsibilidad. La transparencia en las cuentas públicas tiene que ser de todas las gestiones. Después hay obras que son estructurales que empiezan en una gestión y tiene que terminarse en la otra. Si la hace la Nación, si la hace la provincia, si la hace el municipio. El tema central es quién gestiona, quién trabaja para que esas obras se hagan", enfatizó."Tenemos que estar todos juntos, tirando para el mismo lado, estamos para trabajar con un formidable equipo", destacó Bordet y contó que recorriendo la provincia "uno encuentra el desánimo que se ve en la gente" y con el comentario de muchos comerciantes que dicen "no sabemos hasta cuándo vamos a aguantar"."Nosotros somos responsables de devolverle a la gente la expectativa y la esperanza, y eso se devuelve con gobiernos peronistas en la provincia y en la república Argentina. Esta es la responsabilidad que tenemos. Es por nuestra gente que la está pasando muy mal", enfatizó Bordet.Junto al candidato a intendente de Rosario del Tala, Gabriel Nuñez, del candidato a senador Juan Elal y el diputado provincial Juan Reynaldo Navarro, Bordet subrayó que "hay variables económicas que tienen que tener un giro, que tienen que salir de este sistema asfixiante que privilegia la renta financiera y especulativa para pasar a un esquema donde se garantice la producción y el trabajo". "Esto resulta muy necesario para una provincia agroindustrial y productiva como Entre Ríos pueda tener un horizonte", aclaró y agregó: "nosotros le hablamos a los entrerrianos de lo que la provincia necesita".Ya en Nogoyá, donde visitó la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Víctor Manuel II y charló con los vecinos en el centro de la ciudad junto al candidato a intendente Daniel Koch y la candidata a senadora Flavia Maidana, Bordet sostuvo que "hay que buscar consensos y en nuestra gestión siempre hemos sido constructores de consensos"."El hecho de tener cuatro años una gestión en la que nos costó ordenar financieramente la provincia, donde estamos desarrollando ejes concretos como la integración portuaria que hablábamos, ir a una nueva matriz energética con energía alternativa, queremos dedicarnos fundamentalmente a la red vial secundaria y terciaria en la próxima gestión. Todo esto para mejorar la competitividad de nuestras empresas, mejorar la rentabilidad y tener la posibilidad de crecer en empleo privado", describió el mandatario.En ese sentido Bordet volvió a reiterar que "el empleo se genera con políticas públicas, no con un shock mágico, sino con políticas que llevan tiempo y que la estamos aplicando".